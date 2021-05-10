Територіальна оборона працює тихо, але постійно

Чим займаються війська територіальної оборони, хто там служить і хто за все це платить? Відповіді шукала «Одесская жизнь».

Це, либонь, найсекретніший підрозділ нашого війська. Зовсім не відразу ми змогли з’ясувати, що ж являють собою загони української територіальної оборони, чим займаються, кому підпорядковуються. Плутанини тут додавало і те, що в різні часи цю назву мали загони дуже різні за статусом і способом формування. Нині інтерес до територіальної оборони підігріли повідомлення про стягування військ РФ до кордону з Україною і розмови про можливість повномасштабної війни. У деяких регіонах взялися створити щось своє на випадок війни — територіальне.

Не винаходьте оборону

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків доручив сформувати загін добровольців, який у разі повномасштабного вторгнення зможе відправитися на східні кордони країни. А мер Львова Андрій Садовий звернувся до тимчасової повіреної у справах США в Україні Крістіни Квін із проханням допомогти організувати в місті територіальну оборону.

— Так є ж і у Львові така ж, як у нас, бригада! — каже командир дислокованої на Одещині 122-ї бригади територіальної оборони полковник Березовський. — Є там командир бригади, бойовий підполковник, ще досить молодий, АТО пройшов, розуміється у військовій справі. І що вам ще треба, яких американців?

У нинішньому вигляді підрозділи територіальної оборони були створені наприкінці 2018 року. Полковник Березовський вважає, що найліпше, що могла б зробити влада для місцевої самооборони, так це підтримати вже існуючі штатні підрозділи — допомогти з розташуванням особового складу, надати транспорт та оргтехніку. У 122-й бригаді, на жаль, не можуть похвалитися увагою з боку місцевої влади. Кажуть, що в усіх інших бригадах, що входять до оперативного командування «Південь», взаємодія з керівниками районів та областей налагоджена краще. При тому що й там, як ми дізналися, часом буває, як то кажуть, не до жиру.

Чим займаються загони територіальної оборони?

Основні завдання територіальної оборони є такими:

охорона та захист держкордону;

забезпечення умов для роботи органів влади, військового управління, стратегічного розгортання військ;

охорона та оборона важливих об’єктів і комунікацій;

боротьба з диверсійно-розвідувальними силами, іншими озброєними формуваннями агресора та антидержавними незаконно утвореними озброєними формуваннями;

підтримання правового режиму воєнного стану.

Аби бути готовими до виконання цих зав­дань, командування підрозділів регулярно проводить штабні навчання, а десь раз на рік проводяться збори з призовом усього особового складу підрозділів. Свої завдання підрозділи тероборони виконують у взаємодії з ЗСУ, Нацгвардією, поліцією чи СБУ.

Чим не займаються загони територіальної оборони?

Не воюють на передовій. Їхні завдання полягають у забезпеченні надійного тилу для військ.

Не проводять акцій політичного штибу. Це — штатний військовий підрозділ, що дотримується чіткої військової дисципліни.

Батальйони просять підтримки

Організацію навчань такою, якою вона не повинна бути, побачив наш співрозмовник з Херсону на умовах анонімності:

— Я був у вересні на зборах в Херсоні. Умови — жахливі. Туалет — вигрібна яма на вулиці. Їжа — огидна. Були напівголодними.

Сергій — назвемо його так — каже, що в інших підрозділах, дислокованих у районах області, справи були ще гіршими: хлопцям доводилося ледь не побиратися по місцевих, аби зарядити мобілку. Були проблеми з обмундируванням. А ще — повальна пиятика з назвою «Алкоігри».

— Найприкріше, що всі готові були навчатися, — каже Сергій, — але ж не 10 днів поспіль охороняти лавки. Один раз вивезли на полігон і дали вистрілити з автомата 10 патронів.

Втім, Сергій визнає, що і таке життя декому подобалося. Може, й умови у когось були трішки кращими. Як-от у Олександра Бондаренка зі Скадовська (та ж Хесонщина). На стрільби тут видали по 11 патронів. Щоправда, не знайшли мішеней. Але Олександр має з чим порівнювати.

— Мені сподобався рівень організації цього підрозділу. Вперше з 16-го року були всі розміри обмундирування. Харчування значно поліпшилося порівняно з 18-м роком. Аватарів (так називають тут п’яничок — прим. ред.) немає — і це дуже добре.

Резерв з прив’язкою до місцевості

Війська територіальної оборони (ВТрО) — це резервний компонент Збройних сил України, що виконує специфічні завдання у тій чи іншій місцевості. Підпорядковується командуванню територіальної оборони, котре, в свою чергу, входить до складу командування Збройних сил України. До складу військ територіальної оборони входить 27 бригад — за кількістю областей України. Комплектування бригад територіальної оборони відбувається на основі оперативного резерву другої черги — це, зазвичай, люди старші 40 років. У мирний час бригада ВТрО являє собою, по суті, невеличке управлінське ядро, котре у разі військового стану має бути укомплектоване бійцями відповідно до штату. Служать у територіальній обороні за контрактом (переважно офіцери) або ж за призовом. Приблизна штатна чисельність військ територіальної оборони перевищує 400 тисяч — такою має стати їхня чисельність у разі війни.

Коли бійці — самодостатні

На питання про небойові втрати полковник Березовський виразно стукає по дереву. Його заступник, начальник штабу бригади підполковник Федорчуков запевняє, що у тероборону «самодостатні люди прийшли, які хочуть навчитися керувати підрозділами».

— Багато з них уклали контракти на проходження служби в резерві, — каже підполковник Федорчуков, — після цих зборів три офіцери пішли в бойові частини.

Загалом за підсумком останніх (тут кажуть — «крайніх») навчань одеська бригада отримала оцінку «добре». Показує численні фото гарно організованих навчань з тактичної та медичної підготовки. Розповідає про відзнаки, що їх отримали бійці тероборони.

— Працюємо тихенько, але постійно, — резюмує полковник Березовський. Він вважає, що обороняти території слід без особливого галасу і в цілковитому злагодженні зі збройними силами. Самодіяльність, навіть із добрими намірами, тут недоречна.

Не плутати!

В Україні є підрозділи і формування, які можна сплутати з військами тероборони:

Батальйони територіальної оброни — територіальні добровольчі військові формування, створені в травні 2014 року в областях України. Сьогодні вони стали штатними підрозділами ЗСУ і виконують свої завдання в усіх точках країни, зокрема і в зоні ООС. Так, 18-й батальйон територіальної оборони «Одеса» сьогодні є 18-м окремим батальйоном морської піхоти, що входить до складу 35-ї окремої бригади морської піхоти. І це вже не територіальна оборона.

Батальйон поліції «Шторм» — добровольчий батальйон патрульної служби поліції особливого призначення, створений в квітні 2014 року в Одеській області. Виконує функції з охорони громадського порядку як в місті Одеса, так і в зоні бойових дій на сході України.

Громадські організації, що взяли на себе завдання із захисту територій. Часом вони співпрацюють з військами тероборони. Приміром, так чинить київська ГО «Територіальна оборона столиці».

«Махновщини нам не треба»

Нещодавно Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Руслан Хомчак застеріг владні структури від «створення невизначених законом воєнізованих формувань». Йому готовий опонувати ветеран війни на сході підполковник запасу Олександр Шипілов.

— В 14-15-му роках саме військові просили добробати про співпрацю, особливо в зачистці густонаселених пунктів, де не можуть пройти з важким озброєнням.

Олександр Євгенович апелює до авторитету Володимира Горбуліна та його слів про необхідність взаємодії армії і парамілітарних організацій. При цьому ветеран дуже скептично ставиться до нинішніх можливостей військ територіальної оборони. Тим часом полковник Березовський зауважує слабкі місця добровольчих формувань.

— Ви ж не можете усю картину знати, — каже він їхнім представникам, — а раптом противнику спеціально дали сюди зайти, щоб взяти його у кільце? А може, хтось просто стежить за тією групою, щоб виявити очільника? Вдягнулися вони у якусь форму, подоставали якусь зброю — а в мене завдання боротися з диверсійно-розвідувальними групами. Як я їх розрізню?

Полковник Березовський пройшов через Афган і війну на сході. Що таке ініціативні, але некеровані підрозділи, знає не з чужих оповідей.

— «Правий сектор» до останнього не хотів йти до структури ЗСУ. Рвалися в бій — тільки людей поклали і зірвали операцію. Бо «ми — герої!». Якщо грім гримне і почнеться призов, ви приходите до мене, і я своїм рішенням ставлю вас до строю. Але з тієї миті ви підпорядковуєтеся призначеному вам командиру. Махновщини нам не треба.

Фото з навчань загонів територіальної оборони —>

Війна і мир, або Оборонець — будь готовий!

Якщо ви не плануєте робити військову кар’єру і потрапили до тероборони за призовом, то маєте бути готовим до того, що днів на 10 будете відірвані від свого звичного життя. Передбачено, що на цей час за основним місцем роботи за вами зберігатиметься середня заробітна плата. Її вам має виплатити роботодавець, котрому ці витрати потім має відшкодувати Міністерство оборони. Звісно, це працює лише у разі офіційного працевлаштування. За учать у зборах передбачена й невеличка виплата — щось у районі 200 грн.

І вона, звісно, не компенсує втрат, скажімо, через не отримані премію чи інші нерегулярні виплати. Втім, служба є служба. У цьому випадку вона хіба що гарантовано — недалеко від домівки і не на передовій.

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Постій – забезпечать

Як нам повідомили в Одеській ОДА, голови райдержадміністрацій області працюють над завданнями, пов’язаними з територіальною обороною. Зокрема, саме зараз вони, визначаються з місцями, де можна було б у разі необхідності розташувати підрозділи бригади територіальної оборони Одеської області. (Керівники бригади зауважували, що знайти місце для навчань – теж проблема). Також очільники районів переймаються тим, аби на період проведення навчальних зборів забезпечити харчування 540 бійців підрозділу окремої бригади територіальної оборони, їх розміщення та побут відповідно до державних санітарно-гігієнічних норм і правил. Найближчим часом заплановано провести селекторну наради з головами райдержадміністрації Одеської області та міських голів міст Одеса, Чорноморськ та Южне з питань, що стосуються територіальної оборони Одеської області.

Ранее мы разбирались: правда ли, что пожары в Одессе остановят через суд.