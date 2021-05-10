В Одессе «осыпается» исторический дом на Приморском бульваре (фото)

У дома № 1 по Приморскому бульвару, памятника архитектуры, более известного как дом Потоцкого — сигнальные ленты, ограждение. Здесь 9 мая обвалилась часть лепнины с карниза. Предупредительное ограждение протянуто и по Воронцовскому переулку, куда дом выходит торцом.

Никто не пострадал, обрушившиеся элементы уже убраны, а ограждение осталось: к фасаду по-прежнему подходить опасно. Об этом свидетельствуют и «дыры», образовавшиеся на месте «гроха», и другие опасные места фасада старейшего и красивейшего дома. Проблемы «красуются» и со стороны Приморского бульвара, и со стороны Воронцовского переулка.

Об этом доме мы рассказывали в материале, посвященном зданиям одесского Приморского бульвара.

Его построили в 1826 году, потом несколько раз перестраивали. С ним связан давний «мансардный скандал» еще с «костусевских» времен.

Полгода назад «Одесская жизнь» сообщала, что на доме № 5 по Приморскому бульвару (дом Лерхе) тоже отвалился кусок карниза.

Фото: Мария Котова