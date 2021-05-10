Новости Одессы и Одесской области

В Одессе «осыпается» исторический дом на Приморском бульваре (фото)

В Одессе «осыпается» исторический дом на Приморском бульваре (фото)

У дома № 1 по Приморскому бульвару, памятника архитектуры, более известного как дом Потоцкого — сигнальные ленты, ограждение. Здесь 9 мая обвалилась часть лепнины с карниза. Предупредительное ограждение протянуто и по Воронцовскому переулку, куда дом выходит торцом.

Никто не пострадал, обрушившиеся элементы уже убраны, а ограждение осталось: к фасаду по-прежнему подходить опасно. Об этом свидетельствуют и «дыры», образовавшиеся на месте «гроха», и другие опасные места фасада старейшего и красивейшего дома. Проблемы «красуются» и со стороны Приморского бульвара, и со стороны Воронцовского переулка.

Об этом доме мы рассказывали в материале, посвященном зданиям одесского Приморского бульвара.

Его построили в 1826 году, потом несколько раз перестраивали. С ним связан давний «мансардный скандал» еще с «костусевских» времен.

Полгода назад «Одесская жизнь» сообщала, что на доме № 5 по Приморскому бульвару (дом Лерхе) тоже отвалился кусок карниза.

Фото: Мария Котова

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить