Пожары в Одессе остановят через суд: это правда?

Власть отреагировала на смертоносные возгорания, но не факт, что должным образом

Отголоском трагедий в лагере «Виктория», отеле «Токио-Стар» и, главным образом, в доме Асвадурова стала целая череда судебных решений, которыми ряд учреждений и жилых домов в Одессе было предписано отключить от электроснабжения. В частности, 12 апреля Одесский окружной административный суд постановил полностью остановить эксплуатацию всех корпусов Одесской национальной академии связи имени Попова. Ранее по решению того же суда такие же санкции применили к отдельным корпусам одесских медина, политеха, а также лицея морского транспорта. Такая же участь постигла и ряд жилых домов. Во всех случаях истцом было Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Одесской области. Основания для исков — выявленные во время внеплановых проверок нарушения правил пожарной безопасности.

Найти крайнего

Хорошая новость — реакция на трагедию таки последовала, и она оказалась весьма масштабной. Плохая — эти действия вовсе не обречены на успех. Во всяком случае, так считает Валерий Штефанец — управляющий группой домов ОСМД, член общественного совета при Министерстве регионального развития. По его мнению, власть избрала такую тактику от безысходности — «они не знают, что делать».

— Ну отключили вы — люди сейчас перекроют дорогу. Это не решение вопроса, — говорит Штефанец.

Именно он инициировал февральскую встречу руководителей ОСМД с представителями городских властей и ГСЧС.

— Потому что у меня два дома находились в судах, я их проиграл. Как проигрывают все суды и остальные ОСМД в Украине. Проигрывают по одной простой причине — сейчас президент сказал, что будут все наказаны, и суды просто выносят однозначно глупейшее решение — отключить от электроснабжения места общего пользования, и лифты отключить.

Городская власть — в сторонке

Рассказывая о заседании рабочей группы, вице-мэр Дмитрий Жеман констатировал:

— За последние годы мы убедились в том, что ей (пожарной безопасности) уделялось недостаточно внимания. В многоквартирных домах пожарные выходы зачастую захламлены. Бывает, что в домах отсутствует элементарно огнетушитель, я уже не говорю о таком явлении, как решетки на окнах первых этажей.

О судебных решениях и связанных с ними проблемах он не упоминал. Зато анонсировал создание рабочих групп для контроля над теми домами, которые были сданы после 2010 года. Именно тогда отменили участие ГСЧС в приеме дома в эксплуатацию.

— Сделаем инвентаризацию этих домов, получим полный список, и по этому списку зайдем в каждый дом и посмотрим, в каком состоянии система пожарной сигнализации, в каком состоянии система пожаротушения и есть ли она там вообще, — так обрисовывал работу будущих групп Дмитрий Жеман.

Вот только созданы они так и не были. Причина проволочки, как сообщил нам депутат горсовета Алексей Асауленко, — ковид. Да и, как видим, всем этим с немалым размахом занимается ГСЧС. А руководители ОСМД все-таки хотели, чтоб вреда было поменьше, а пользы — побольше.

Пожары действительно случаются, не отрицает проблемы Валерий Штефанец. За 27 лет, в течение которых он управляет группой домов ОСМД, в этих домах шесть раз вспыхивали пожары, по счастью — без жертв. При этом опытный управдом уверен, что одними только судебными санкциями проблему не решить.

Ну кто так строит?

— Когда власть страны принимает такие жесткие меры и назначает стрелочников, то первое, что она должна сделать, — чтобы те улицы, которые застраиваются, были уже застрахованы от того произвола, который есть сейчас, — утверждает Валерий Штефанец. — Застройка города ведется хаотично, непродуманно, без учета проезда спецтранспорта. Когда в моих домах были пожары, машина ГСЧС часто не могла проехать.

Мешали стихийные парковки. При этом есть адреса, где пожарная машина не проедет даже при отсутствии припаркованных авто.

— Без города — нельзя никак, — резюмирует Валерий Штефанец. — И ситуацию не удастся исправить, пока не будет нести ответственность разработчик проекта застройки микрорайона.

Что думает по этому поводу сам город, нам выяснить пока не удалось. Вопросы, адресованные мэрии, так и остались без ответа. Неважно реагируют в горсовете и на обращения руководителей ОСМД.

— Прошло два месяца, пусть Жеман покажет решение городского головы о создании группы по пожарной безопасности, — возмущается Валерий Штефанец. — Я звоню начальнику департамента ЖКХ, его заму — ребята, давайте что-то делать, — «мы заняты».

Воров боятся больше, чем пожаров

— Власть плохая, да и мы не очень хорошие, — сокрушается управдом.

Он знает, что «пожарные» проблемы зачастую создают сами жильцы. Вспоминает пожар на Сахарова, 42. Загорелись счетчики в щитовой, угарный газ заполнил коридоры.

— Система дымоудаления не работала, потому что все построили себе в коридорчиках тамбуры, позакрывались, — объяснил Штефанец.

После случившегося он предложил снести тамбуры. Но жильцы не согласились: «Пожар у нас в доме был один за 27 лет, а квартиры обворовывают — каждый день». По причине перманентного воровства сложно обеспечить надлежащее оснащение противопожарного уголка.

— Я воссоздам систему, поставлю пожарные рукава, каждый рукав стоит 500 – 600 гривен. Их в течение первой же ночи сопрут, огнетушители повесить — тоже своруют.

Отсюда же и вредные с точки зрения пожарной безопасности решетки на окнах.

— Выход на чердак мы тоже наглухо закрываем, что нельзя делать согласно правилам пожарной безопасности, — признается Валерий Штефанец, — но если я не поставлю решетку, то разграбят у меня крышу, и будет все гораздо хуже.

Каким тут может быть компромисс, управдом не знает. Знает лишь то, что судебными исками против ОСМД эту проблему не решишь. Надеется, что органы власти все же разработают грамотную противопожарную стратегию, в основе которой — не поиск стрелочников, а эффективное взаимодействие всех служб и органов власти ради спасения человеческих жизней.

• По горячим следам

Пожар глазами очевидца

— В рейтинге пострадавших мы — вторые, — говорит Виктор Рекун, проживающий в ЖК «Апельсин» на улице Среднефонтанской, 35.

Его квартира находится непосредственно под помещениями, которые загорелись 13 апреля. Жилплощадь мужчины пострадала уже не от огня. А от воды, которой тушили пожар: «она текла из всех розеток и выключателей». Виктор рассказал «ОЖ», что во время пожара действия всех служб были профессиональными и слаженными.

— Пожарные и полиция — ребята молодцы — организовали выход, пробежали по этажам, всех разбудили. Оперативно все, если б моментально подключились, а не бегали по этажам с рукавами, то возможно, и еще эффективнее работа была бы.

Бегать с рукавами пришлось, поскольку в гидрантах на том этаже, где произошел пожар, не было нужного давления воды. Пришлось искать другую точку для подключения.

Успешно и качественно была проведена эвакуация

55 жильцов дома — по незадымляемой лестнице.

— Хорошая штука! — оценил ее Виктор. — Я думаю, если б это случилось в каком-то старом фонде, в хрущевке или девятиэтажке, то все было бы гораздо хуже. У нас просто были случаи пожаров на старых квартирах, горела щитовая на первом этаже — мы на четвертом жили. Так мы из квартиры не могли выйти. Просто некуда выходить: парадная вся в дыму, и вырваться из этого плена невозможно. Здесь — выход на балкон, дальше — незадымляемая лестница, все спокойно вышли — без проблем.

Несмотря на не вполне пока ясную заминку с подключением гидрантов, претензии у Виктора разве что к погорельцам.

— Это был техэтаж, переоборудованный под офисы. К ним особое требование пожарной безопасности. Одно дело — квартира, где находится три человека, другое — офис, где работают десятки людей. Как минимум, должны быть огнетушители, схемы эвакуации какие-то. Ничего этого я не видел.

Виктор говорит, что у себя дома держит огнетушитель — на всякий пожарный. А проверки сигнализации в доме проводят довольно часто.

— Когда во время пожара сработала сигнализация, мы сначала подумали, что это репетируют. Но потом открыли двери, увидели задымление и поняли, что это серьезно.

Ранее мы рассказывали о том, как защитить квартиру от пожара и что делать при ЧП в высотке.