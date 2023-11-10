Техосмотр авто в Украине: кому надо успеть до конца 2023 года

Техосмотр-2023: для кого он обязателен

В соответствии со статьей 35 Закона Украины «О дорожном движении», обязательному техническому контролю подлежат транспортные средства, используемые на магистральных дорогах, независимо от формы регистрации собственности. Проводить техосмотр могут учреждения, получившие аккредитацию Мининфраструктуры.

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Техосмотр в 2023 году будет обязательным для таких автомобилей:

большие грузовые авто, старше одного года – один раз в год;

автобусы, находящиеся в эксплуатации более двух лет – раз в шесть месяцев;

грузопассажирские авто весом до 3,5 т, старше 2 лет — один раз в два года;

легковые автомобили, используемые для работы в такси, старше двух лет – один раз в год;

колесные тракторы, эксплуатируемые более двух лет – один раз в два года;

специализированный автотранспорт (транспорт для устранения аварий и уборки, автокраны, пожарные автомобили, автомобильные башни, мусоровозы, техническая и медицинская помощь) – ежегодно;

колесно-транспортные средства, привлеченные для транспортировки опасных, токсичных и легковоспламеняющихся грузов – один год со дня изготовления транспортного средства и каждые шесть месяцев после этого.

После проведения осмотра водителю или владельцу транспортного средства, признанного технически-исправным, испытательная лаборатория выдает протокол, в котором указан срок следующего обязательного техосмотра.

От проведения техосмотра в 2023 году освобождены следующие автомобили:

все автомобили, прицепы и полуприцепы для них независимо от срока эксплуатации, если они не вовлечены в деятельность для получения прибыли;

новые легковые автомобили и прицепы, используемые для коммерческих перевозок, срок эксплуатации которых не более двух лет.

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Какие документы нужны для проведения техосмотра в 2023 году

Список документов для техосмотра зависит от назначения, типа и владельца авто, но есть несколько обязательных, таких как:

техпаспорт на транспортное средство (свидетельство о регистрации авто);

паспорт гражданина Украины (для представителя);

доверенность на право прохождения техконтроля (для физического лица);

копия свидетельства государственной регистрации юридического лица (для юридического лица).

Сколько стоит техосмотр в 2023 году

По данным специалистов Ассоциации транспорта и инфраструктуры, стоимость техосмотра в 2023 году составляет:

для легковых автомобилей – от 1120 грн ;

; для автобусов массой более 5 тонн – от 1344 грн ;

; для грузовых машин массой более 12 тонн – от 1440 грн .

. Техосмотр прицепов начинается от 1120 грн по самым легким моделям. За прицеп массой более 10 тонн придется заплатить 1322 грн.

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Техосмотр авто в 2023 году: что изменилось?

Согласно новому постановлению, которое принял Кабмин, в Украине предусмотрены следующие изменения в процедуре техосмотра:

внедрение электронного протокола для результатов обязательного технического контроля с возможностью печати бумажной копии при необходимости;

имплементация требований по проверке технического состояния транспортных средств, установленных Директивой 2014/45/ЕС от 3 апреля 2014 года (документ обязывает все государства-члены проводить периодические проверки безопасности и выбросов большинства типов автомобилей);

определение исключительного перечня правовых оснований для отказа в прохождении обязательного технического контроля;

внедрение видеофиксации процесса обязательного технического контроля вместо фотофиксации, что уменьшает риск коррупции. Видеоматериалы будут доступны органам власти, местному самоуправлению и физическим и юридическим лицам за соответствующими обращениями.

Впоследствии было принято решение о том, что фиксировать на видео процесс проверки транспортного средства не требуется во время военного положения и в течение шести месяцев после его прекращения или отмены.

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Источник: enovosty.com, фото: Online.ua