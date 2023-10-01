Новости Одессы и Одесской области

Вниманию водителей: с 1 октября начинает действовать важное правило

Вниманию водителей: с 1 октября начинает действовать важное правило

С сегодняшнего дня, 1 октября 2023 года, в Украине вступает в действие важное правило дорожного движения: с этого дня водители должны включать ближний свет фар или ходовых огней, передвигаясь вне населенных пунктов в дневное время. Правило будет действовать до 1 мая 2024 года.

Об этом напоминают в Патрульной полиции Одесской области.

«Напоминаем об обязательном исполнении требования ПДД – с 1 октября по 1 мая на всех механических транспортных средствах вне населенных пунктов должны быть включены дневные ходовые огни, а в случае их отсутствия в конструкции транспортного средства – ближний свет фар»,

– сказано в сообщении.

Правоохранители поясняют: наступает период дождей, туманов и снегопадов, из-за чего часто появляется недостаточная видимость на дорогах. Именно поэтому важно обозначать перемещение авто включенными ходовыми огнями или дневным светом фар. Так ваш автомобиль будет заметен для пешеходов и других участников дорожного движения, а это уменьшает риски попадания в ДТП.

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Фото: Главком

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Редакция ПРОФИЛЬ

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