Техогляд авто в Україні: кому треба встигнути до кінця 2023 року

Техогляд-2023: для кого він обов’язковий

Відповідно до статті 35 Закону України «Про дорожній рух» обов’язковому технічному контролю підлягають транспортні засоби, що використовуються на магістральних дорогах, незалежно від форми реєстрації власності. Проводити техогляд можуть установи, які отримали акредитацію Мінінфраструктури.

Стаття по темі: Техогляд у 2023 році: що важливо знати автоаматорам

Техогляд у 2023 році буде обов’язковим для таких автомобілів:

великі вантажні авто, старші одного року – один раз на рік;

автобуси, що перебувають в експлуатації понад два роки – раз на шість місяців;

вантажопасажирські авто вагою до 3,5 т, старше 2 років – один раз на два роки;

легкові автомобілі, що використовуються для роботи в таксі, старше двох років – один раз на рік;

колісні трактори, що експлуатуються більше двох років – один раз на два роки;

спеціалізований автотранспорт (транспорт для усунення аварій та прибирання, автокрани, пожежні автомобілі, автомобільні вежі, сміттєвози, технічна та медична допомога) – щорічно;

колісно-транспортні засоби, залучені для транспортування небезпечних, токсичних та легкозаймистих вантажів – один рік з дня виготовлення транспортного засобу та кожні шість місяців після цього.

Після проведення огляду водієві чи власнику транспортного засобу, визнаного технічно-справним, випробувальна лабораторія видає протокол, у якому вказано термін наступного обов’язкового техогляду.

Від проведення техогляду у 2023 році звільнено такі автомобілі:

всі автомобілі, причепи та напівпричепи для них незалежно від терміну експлуатації, якщо вони не залучені до діяльності для отримання прибутку;

нові автомобілі та причепи, що використовуються для комерційних перевезень, термін експлуатації яких не більше двох років.

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Які документи потрібні для проведення техогляду у 2023 році

Список документів для техогляду залежить від призначення, типу та власника авто, але є кілька обов’язкових, таких як:

техпаспорт на транспортний засіб (свідоцтво про реєстрацію авто);

паспорт громадянина України (для представника);

довіреність на право проходження техконтролю (для фізичної особи);

копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи).

Скільки коштує техогляд у 2023 році

За даними фахівців Асоціації транспорту та інфраструктури, вартість техогляду у 2023 році становить:

для легкових автомобілів – від 1120 грн ;

; для автобусів масою понад 5 тонн – від 1344 грн ;

; для вантажних машин масою понад 12 тонн – від 1440 грн .

. Техогляд причепів починається від 1120 грн за найлегшими моделями. За причіп масою понад 10 тонн доведеться заплатити 1322 грн.

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Техогляд авто у 2023 році: що змінилося?

Згідно з новою постановою, яку ухвалив Кабмін, в Україні передбачені такі зміни у процедурі техогляду:

впровадження електронного протоколу для результатів обов’язкового технічного контролю з можливістю друку паперової копії за потреби;

імплементація вимог щодо перевірки технічного стану транспортних засобів, встановлених Директивою 2014/45/ЄС від 3 квітня 2014 року (документ зобов’язує всі держави-члени проводити періодичні перевірки безпеки та викидів більшості типів автомобілів);

визначення виключного переліку правових підстав для відмови у проходженні обов’язкового технічного контролю;

впровадження відеофіксації процесу обов’язкового технічного контролю замість фотофіксації, що зменшує ризик корупції. Відеоматеріали будуть доступні органам влади, місцевому самоврядуванню та фізичним та юридичним особам за відповідними зверненнями.

Згодом було прийнято рішення про те, що фіксувати на відео процес перевірки транспортного засобу не потрібно під час воєнного стану та протягом шести місяців після його припинення або скасування.

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Джерело: enovosty.com, фото: Online.ua