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Техосмотр в 2023 году: что важно знать автолюбителям

Техосмотр в 2023 году: что важно знать автолюбителям

С целью повышения качества дорожного движения в Украине вводят новые правила техосмотра транспортных средств. Соответствующее постановление Кабмин принял 19 мая 2023 года.
Для кого техосмотр в 2023 году стал обязательным и в какую сумму теперь обойдется эта процедура?

Кому нужно пройти техосмотр в 2023 году

В этом году обязательный техосмотр должны проходить автомобили, которые передвигаются по магистральным дорогам, независимо от формы регистрации собственности.

Техосмотр будет обязательным для таких автомобилей:

  • большие грузовые авто, старше одного года – один раз в год;
  • автобусы, находящиеся в эксплуатации более двух лет – раз в шесть месяцев;
  • грузопассажирские авто весом до 3,5 тонны и старше 2 лет – один раз в два года;
  • легковые автомобили, используемые для работы в такси, старше двух лет – один раз в год;
  • колесные тракторы, которые эксплуатируются более двух лет – один раз в два года;
  • специализированный автотранспорт (транспорт для устранения аварий и уборки, автокраны, пожарные автомобили, автомобильные башни, мусоровозы, техническая и медицинская помощь) – ежегодно;
  • колесно-транспортные средства, привлеченные для транспортировки опасных, токсичных и легковоспламеняющихся грузов – один год со дня изготовления, а потом каждые 6 месяцев.

После проведения испытаний ОТК, водителю или владельцу каждого транспортного средства, которое, согласно испытаниям, признано технически исправным, испытательная лаборатория составляет протокол, в котором указывается срок следующего обязательного технического осмотра автомобиля.

От проведения испытаний проверки технического состояния освобождены такие авто:

  • все автомобили, прицепы и полуприцепы для них независимо от срока эксплуатации, если они не вовлечены в деятельность для получения прибыли;
  • новые легковые автомобили и прицепы, которые используются для коммерческих перевозок, срок эксплуатации которых не более двух лет.

Какие документы нужны для прохождения техосмотра в 2023 году

При прохождении технического осмотра необходимо иметь следующие документы:

  • технический паспорт на транспортное средство;
  • паспорт гражданина Украины (для представителя);
  • доверенность на право прохождения техосмотра (для физического лица);
  • копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (для юридического лица).

Перечень дополнительных документов может меняться в зависимости от назначения транспортного средства, его типа и владельца.

Техосмотр авто, стоимость

Коллаж РБК-Украина

Техосмотр авто: стоимость в 2023 году

По данным специалистов Ассоциации транспорта и инфраструктуры, стоимость техосмотра в 2023 году составляет:

  • для легковых автомобилей – от 1120 грн;
  • для автобусов массой более 5 тонн – от 1344 грн;
  • для грузовых машин массой более 12 тонн – от 1440 гривен.
  • прицепы: от 1120 гривен за самые легкие модели до 1322 гривен за версии с массой свыше 10 тонн.

Будут ли штрафы за непройденный техосмотр?

Владельцев автомобилей, которые обязаны были пройти обязательный техосмотр, но этого не сделали, будут штрафовать:

  • за просроченный техосмотр – 3400 грн;
  • за повторное нарушение – 17000 грн;
  • за нарушение сроков техосмотра должностными лицами – 34000 грн.

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Фото: Хвиля

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Редакция ПРОФИЛЬ

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