Техосмотр в 2023 году: что важно знать автолюбителям

С целью повышения качества дорожного движения в Украине вводят новые правила техосмотра транспортных средств. Соответствующее постановление Кабмин принял 19 мая 2023 года.
Для кого техосмотр в 2023 году стал обязательным и в какую сумму теперь обойдется эта процедура?
Кому нужно пройти техосмотр в 2023 году
В этом году обязательный техосмотр должны проходить автомобили, которые передвигаются по магистральным дорогам, независимо от формы регистрации собственности.
Техосмотр будет обязательным для таких автомобилей:
- большие грузовые авто, старше одного года – один раз в год;
- автобусы, находящиеся в эксплуатации более двух лет – раз в шесть месяцев;
- грузопассажирские авто весом до 3,5 тонны и старше 2 лет – один раз в два года;
- легковые автомобили, используемые для работы в такси, старше двух лет – один раз в год;
- колесные тракторы, которые эксплуатируются более двух лет – один раз в два года;
- специализированный автотранспорт (транспорт для устранения аварий и уборки, автокраны, пожарные автомобили, автомобильные башни, мусоровозы, техническая и медицинская помощь) – ежегодно;
- колесно-транспортные средства, привлеченные для транспортировки опасных, токсичных и легковоспламеняющихся грузов – один год со дня изготовления, а потом каждые 6 месяцев.
После проведения испытаний ОТК, водителю или владельцу каждого транспортного средства, которое, согласно испытаниям, признано технически исправным, испытательная лаборатория составляет протокол, в котором указывается срок следующего обязательного технического осмотра автомобиля.
От проведения испытаний проверки технического состояния освобождены такие авто:
- все автомобили, прицепы и полуприцепы для них независимо от срока эксплуатации, если они не вовлечены в деятельность для получения прибыли;
- новые легковые автомобили и прицепы, которые используются для коммерческих перевозок, срок эксплуатации которых не более двух лет.
Какие документы нужны для прохождения техосмотра в 2023 году
При прохождении технического осмотра необходимо иметь следующие документы:
- технический паспорт на транспортное средство;
- паспорт гражданина Украины (для представителя);
- доверенность на право прохождения техосмотра (для физического лица);
- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (для юридического лица).
Перечень дополнительных документов может меняться в зависимости от назначения транспортного средства, его типа и владельца.
Техосмотр авто: стоимость в 2023 году
По данным специалистов Ассоциации транспорта и инфраструктуры, стоимость техосмотра в 2023 году составляет:
- для легковых автомобилей – от 1120 грн;
- для автобусов массой более 5 тонн – от 1344 грн;
- для грузовых машин массой более 12 тонн – от 1440 гривен.
- прицепы: от 1120 гривен за самые легкие модели до 1322 гривен за версии с массой свыше 10 тонн.
Будут ли штрафы за непройденный техосмотр?
Владельцев автомобилей, которые обязаны были пройти обязательный техосмотр, но этого не сделали, будут штрафовать:
- за просроченный техосмотр – 3400 грн;
- за повторное нарушение – 17000 грн;
- за нарушение сроков техосмотра должностными лицами – 34000 грн.
Вы также можете узнать:
- За что начали серьезно наказывать украинских водителей;
- Когда лучше всего учиться на права?
- Как считается растаможка авто из США?
Фото: Хвиля