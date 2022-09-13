Одесский Театр на Чайной во время военного положения: «Мы снова стали камерными» (видео, фото)

Театр на Чайной – один из немногих успешных независимых театров Одессы. Основанный в бывшем арт-пространстве в здании чайной фабрики, театр несколько лет назад пережил переезд во Дворец Судентов. Тем не менее, на новом месте коллектив с успехом освоился, а представления шли на большой и малой сцене. Так было до 24 февраля этого года.

С началом российского вторжения Театр на Чайной, как и все остальные заведения, где проводились массовые мероприятия, был закрыт. Артисты стали волонтерами, кто-то уехал в эвакуацию, несколько мужчин пошли в ряды ВСУ, в их числе и основатель и художественный руководитель театра Александр Онищенко.

В июне культурные заведения города постепенно стали возобновлять свою работу, но здание Дворца Студентов на Маразлиевской осталось закрытым. Поэтому перед коллективом встала задача найти новое помещение. Они просмотрели около десятка залов и остановились на небольшом пространстве на улице Некрасова – Театре Ковальский, который предложил им их давний друг Михаил Тростянецкий. Этот зал может вместить не более сорока зрителей. Таким образом, театр вернулся к тому, с чего он начинал 12 лет назад.

– Как мы изменились? Мы снова стали камерными. Это очень хороший формат, и нам в нем нравится, – говорит актер, а сейчас еще и управляющий административными делами Даниил Савченко. – Вот, например, «Смешная академия». Мне кажется, раньше зрители так не реагировали на шутки. Сейчас люди просто умирают от смеха. Этот спектакль шел на большой сцене, и я не помню, чтобы раньше так смеялись. А сейчас это очень смешно, даже для меня, а я видел этот спектакль раз двадцать. Думаю, это не война сменила спектакль, а новый формат. Когда я играю в 30-40 сантиметрах от человека, это совсем другая реакция, и у зрителя, и у меня.

Но такой формат привнес большие изменения в репертуар. Играть большинство спектаклей стало просто физически невозможно. Споры возникают и при обсуждении того, что нужно сейчас зрителям. Кто-то считает, что люди хотят чего-нибудь легкого, а кто-то, наоборот, выступает за более философские темы. Сейчас Влад Костика готовит премьеру по пьесе Славомира Мрожека «В открытом море». Зрители смогут скоро его увидеть.

– Нынешние события не могут не оставлять следа, поэтому я считаю, что у нас что-то изменится – рассуждает Даниил Савченко. – Даже если Александр Онищенко придет и скажет «Ничего не меняем», что-то изменится. Возможно, пока Александр на войне и защищает нас, он думает о новой постановке как режиссер, и когда он вернется, то у него сразу будет готовый спектакль. Возможно, у него есть ответ на вопрос о том, чем мы можем сейчас разговаривать со зрителем и что ему сейчас нужно.

Более подробный разговор о том, как Театр на Чайной переживает военное положение, смотрите в нашем видео.

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