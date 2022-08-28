Театральное пространство ТЭО во время военного положения: все только начинается (видео)

Пять лет назад в Одессе открылось независимое театральное пространство ТЕО. С самого начала ТЕО взял курс на нестандартные события и проекты – авангардные театральные постановки, показы независимого кино, арт-перформансы.

Но пандемия заставила законсервировать и проекты и зал. В апреле этого года все изменилось. Немного отойдя от шока начала войны, творческим людям Одессы, была необходима площадка где бы они могли высказаться, рассказать о своих чувствах, выразить позицию. Поэтому было решено открыть двери ТЕО – оказалось, что это единственная в городе площадка, которая соответствует правилам безопасности. Этот зал полностью находится под землей.

Людям необходимо выражаться, необходимо единение, потому что мы все – социальные животные. Когда мы рядом друг с другом, тогда мы понимаем, кто мы, как мы и почему. Вот потому, собственно, и произошло новое рождение ТЕО,

– говорит Юлия Юн.

За несколько военных месяцев в ТЕО прошли с десяток концертов классической и джазовой музыки, как с бесплатным входом для всех, так и со сбором средств на нужды военных. Был реализован проект арт терапии для детей переселенцев и маленьких одесситов. Пространство так и осталось независимым и финансируется только благодаря частной помощи. К сожалению, не сложились отношения с грантодателями. По словам Юлии, работа с грантами требует значительного ресурса и не всегда заканчивается положительно. У ТЕО уже есть несколько печальных историй, когда в последний момент им по каким то причинам было отказано в гранте. Было потрачено много драгоценного времени, за которое можно было сделать много полезного для себя, считает Юлия. Что касается нынешней ситуации, то именно сейчас государству необходимо как никогда уделять внимание культуре:

Когда мы говорим об идентичности украинского, мы вспоминаем: песню, стихотворение, слово, то есть – отсылка к культуре. Если этого нет, значит, нет ни общества, ни народа нет идентичности.

Сейчас ТЕО снова зажил активной жизнью, не такой как раньше, но не менее интересной и такой необходимой, для тех, кто выражает свои чувства через искусство:

Мне хочется чтобы мы все вместе становились добрыми, светлыми, отзывчивыми, что бы сострадание и ненасилие было главным в нас. Чтобы мы чувствовали потребность и необходимость друг в друге. Есть глубокое чувство уважения и благодарности, что кто-то есть рядом со мной, не важно, как его зовут – это зритель, это работник, это актер, который пришел – вот это самое главное. А там как уже пойдет – в этом проекте, в том … главное, вот эта идея.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала про то, как переживают военное положение:

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