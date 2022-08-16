Одесский театр юного зрителя во время военного положения: что изменилось? (видео, фото)

Мы продолжаем рассказывать о театральной жизни города в условиях военного положения. И сегодня мы заглянем в Одесский театр юного зрителя, который недавно завершил 92-й сезон.

Мы сидим в уютном театральном дворике, где еще несколько дней назад стояла сцена и проводились творческие мастер-классы для детей. Под пристальным взглядом Шекспира мы говорим с директором-художественной руководительницей театра Оксаной Бурлай-Питеровой о том, как пережил театр очередной вынужденный простой, как повлияла война на коллектив и репертуар за этот короткий срок.

Война – лучший учитель

«Такого сезона у нас еще не было»,

– говорит руководитель театра.

И эта фраза касается не только военного положения, страха бомбежек и переживаний за жизни близких. Война обострила и другие чувства. Одесситы, как это ни парадоксально звучит, стали больше ходить в театр. Последний спектакль сезона, «Лесная песня» по мотивам пьесы Леси Украинки в постановке херсонского режиссера Сергея Павлюка, прошел с аншлагом, несмотря на то, что зрители вынуждены были ожидать окончания воздушной тревоги.

«У нас много молодежи, тех, кто только что начал понимать профессию. И так интересно за ними наблюдать, как они взрослеют и растут как профессионалы. Большинство наших актеров остались в Одессе и это очень ценно для меня. К счастью, ни одна тревога не застала артистов именно на сцене – только до или после окончания спектаклей. И возможность молодых актеров быстро переключиться на роль после обстрелов, вызывает только уважение. «Вы – мои герои!» – говорю я им каждый раз. Война стала для всех лучшим учителем. В коллективе нет недопонимания по поводу полного перехода на украинский язык или репертуарной политики – все работают на Победу»,

– отмечает директор.

Театральное волонтерство

В театре уверены, что волонтерство – это не только закупка техники военным и продуктов нуждающимся. Эмоциональное состояние, особенно детей, также нуждается в постоянной поддержке. Именно поэтому с первых дней агрессии артисты решили проводить онлайн встречи со зрителями – они читали сказки и стихи в инстаграме, воплотили несколько поэтических акций, на странице в Facebook транслировали читки пьес, выезжали в бомбоубежища со спектаклем для самых маленьких. Именно там стало понятно, как дети соскучились по театру, как это им нужно.

Как только разрешили работать – коллектив вышел на сцену с чтениями, литературно-музыкальными вечерами. Сначала искали что-то актуальное, то, что отзывается именно здесь и сейчас. Потом поняли, что нужно немного успокоиться, и собрали в единую композицию песни, стихи, сцены из спектаклей, очерки… И вышло очень мощное действо. Зрители плакали, говорили, делились переживаниями и долго не могли разойтись по окончании.

Мы держимся!

За несколько дней до 24 февраля в Киеве должно было состояться заседание по поводу предоставления театру статуса Академического. Но, к сожалению, не успели. Тем не менее, коллектив не планирует останавливаться на достигнутом. Театр видят и слышат, звучат слова благодарности и поддержки из детских театров других стран, сюда приходят старые и новые зрители.

Внушает оптимизм и тот факт, что недавно вновь вернулись к вопросу реконструкции театра, которая должна была начаться в этом году.

«Мы стали более профессиональными, закаленными и очень творческими! Война дала нам новый виток творчества, креатива и желание творить ради Победы»

«Одесская жизнь» о театральной жизни города:

Фото с Facebook-страницы театра