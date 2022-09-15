Театральная афиша сентября: как работают театры в Одессе?

Война в Украине научила нас не опускать руки и продолжать жить. Не стала исключением и театральная жизнь города, которая с 24 февраля ведет свою войну на культурном фронте. Как сейчас работают одесские театры, что делать зрителям во время воздушной тревоги и какие цены на билеты, узнавала «Одесская жизнь».
Оперный театр
В период военного положения работает в пятницу, субботу и воскресенье. Во время воздушной тревоги спектакль прерывают, а зрителей просят пройти в убежище.
Адрес: переулок Чайковского, 1, телефоны: (048) 780-15-09, (048) 780-15-28.
17-18 сентября, 18.00 — «Катерина»
23, 25 сентября, 18.00 — «Сюита A la dense»
24 сентября, 18.00 — «Риголетто»
25 сентября, 16.00 — «Хоровой вернисаж»
28 сентября, 18.00 — «Шопениана», «Болеро»
0 сентября, 18.00 — «Трубадур»
Стоимость билетов — от 100 гривен.
Театр музкомедии
В одесской музкомедии начался 76-й сезон. Для безопасности зрителей в зал пускают не более 450 человек. При воздушной тревоге гостей ведут в бомбоубежище.
Адрес: улица Пантелеймоновская, 3, телефоны: (048) 724-41-12, (066) 725-09-24.
16 сентября, 18.00 — «Двенадцать стульев»
24 сентября, 16.00 — «За двумя зайцами»
25 сентября, 16.00 — «Белая акация»
30 сентября, 16.00 — «Ночь перед Рождеством»
Стоимость билетов — от 80 гривен.
Украинский театр
Возобновил работу в августе. В случае воздушной тревоги зрителей выводят в убежище на территории театра.
Адрес: улица Пастера, 15, телефоны: (048) 723-21-27, (048) 723-89-77.
7 сентября, 18.00 — «Кайдаші»
18 сентября, 18.00 — «Саша, винеси сміття»
23 сентября, 18.00 — «Неаполітанські пристрасті»
24 сентября, 18.00 — «Серце навпіл»
25 сентября, 18.00 — «Чуваки не святкують, або Ukrainian»
30 сентября, 18.00 — «Джаз навколо роялю»
Стоимость билетов — от 50 гривен.
Одесский областной академический драматический театр
С июня русский театр больше не «русский». Все спектакли идут на украинском языке. Новый сезон стартовал в начале сентября. Во время воздушной тревоги просят пройти в убежище.
Адрес: улица Греческая, 48, телефон: (048) 722-45-04.
16, 23, 24, 30 сентября, 18.00 — «Останнє попередження»
17 сентября, 18.00 — «Позашлюбна дочка Гамлета»
Стоимость билетов — от 200 гривен.
Театр на Чайной
Театру пришлось переехать. Гостей просят заранее бронировать места. При сигнале тревоги зрители вместе с администратором проходят в ближайшее бомбоубежище по адресу улица Гоголя, 7.
Адрес: переулок Некрасова, 2, телефон: (093) 487-84-16.
17 сентября, 17.00 — «Двоє»
18 сентября, 17.00 — «Вихід»
23 сентября, 17.00 — «Две.Рь»
24 сентября, 17.00 — «Головне, коли?»
25 сентября, 17.00 — «Осінь»
30 сентября, 17.00 — «Маленький Донні, який подолав морок»
Стоимость билетов — 150 гривен.
Театр юного зрителя
93-й театральный сезон стартовал в начале сентября. В репертуаре появились патриотические спектакли. На случай воздушной тревоги в здании есть убежище.
Адрес: улица Греческая, 48а, телефоны: (048) 722-75-63, (048) 722-48-51.
17, 25 сентября, 12.00 — «Івасик-Телесик»
17, 24, 25 сентября, 18.00 — «А ми нашу славну Україну розвеселимо»
18 сентября, 12.00 — «Бал Чорного моря»
18, 23 сентября, 18.00 — «Льовушка»
22 сентября, 18.00 — «Не дуже солодка казка»
24 сентября, 12.00 — «Чарівні черевики»
29 сентября, 18.00 — «Листи в Севілью»
30 сентября, 18.00 — «Лісова пісня»
Стоимость билетов — от 100 гривен.
Дом клоунов
Репертуар театра остался прежним. В случае воздушной тревоги гости могут проследовать в убежище напротив здания театра.
Адрес: улица Ольгиевская, 23, телефон: (048) 723-63-16.
17 сентября, 19.00 — «Дон Жуан»
22 сентября, 19.00 — «Рыжий город»
24 сентября, 19.00 — «Еврей и Эвридика»
29 сентября, 19.00 — «Одесский подкидыш»
Стоимость билетов — от 180 гривен.
Филармония
Концерты проходят в большом и камерном залах. Во время тревоги спектакль прерывают и всех зрителей выводят в укрытие на территории театра.
Адрес: улица Бунина, 15, телефон: (048) 725-15-36.
24 сентября, 17.00 — Джазовый вечер
25 сентября, 12.00 — Диана Гульцова и ее ученики
Стоимость билетов — от 70 гривен.
ВАЖНО!
Если воздушная тревога длится более 30 минут, мероприятие отменяется и переносится. Насчет льгот и скидок уточняйте у администрации театра или в кассе.