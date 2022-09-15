Театральная афиша сентября: как работают театры в Одессе?

Война в Украине научила нас не опускать руки и продолжать жить. Не стала исключением и театральная жизнь города, которая с 24 февраля ведет свою войну на культурном фронте. Как сейчас работают одесские театры, что делать зрителям во время воздушной тревоги и какие цены на билеты, узнавала «Одесская жизнь».

Оперный театр

В период военного положения работает в пятницу, субботу и воскресенье. Во время воздушной тревоги спектакль прерывают, а зрителей просят пройти в убежище.

Адрес: переулок Чайковского, 1, телефоны: (048) 780-15-09, (048) 780-15-28.

17-18 сентября, 18.00 — «Катерина»

23, 25 сентября, 18.00 — «Сюита A la dense»

24 сентября, 18.00 — «Риголетто»

25 сентября, 16.00 — «Хоровой вернисаж»

28 сентября, 18.00 — «Шопениана», «Болеро»

0 сентября, 18.00 — «Трубадур»

Стоимость билетов — от 100 гривен.

Театр музкомедии



В одесской музкомедии начался 76-й сезон. Для безопасности зрителей в зал пускают не более 450 человек. При воздушной тревоге гостей ведут в бомбоубежище.

Адрес: улица Пантелеймоновская, 3, телефоны: (048) 724-41-12, (066) 725-09-24.

16 сентября, 18.00 — «Двенадцать стульев»

24 сентября, 16.00 — «За двумя зайцами»

25 сентября, 16.00 — «Белая акация»

30 сентября, 16.00 — «Ночь перед Рождеством»

Стоимость билетов — от 80 гривен.

Украинский театр

Возобновил работу в августе. В случае воздушной тревоги зрителей выводят в убежище на территории театра.

Адрес: улица Пастера, 15, телефоны: (048) 723-21-27, (048) 723-89-77.

7 сентября, 18.00 — «Кайдаші»

18 сентября, 18.00 — «Саша, винеси сміття»

23 сентября, 18.00 — «Неаполітанські пристрасті»

24 сентября, 18.00 — «Серце навпіл»

25 сентября, 18.00 — «Чуваки не святкують, або Ukrainian»

30 сентября, 18.00 — «Джаз навколо роялю»

Стоимость билетов — от 50 гривен.

Одесский областной академический драматический театр



С июня русский театр больше не «русский». Все спектакли идут на украинском языке. Новый сезон стартовал в начале сентября. Во время воздушной тревоги просят пройти в убежище.

Адрес: улица Греческая, 48, телефон: (048) 722-45-04.

16, 23, 24, 30 сентября, 18.00 — «Останнє попередження»

17 сентября, 18.00 — «Позашлюбна дочка Гамлета»

Стоимость билетов — от 200 гривен.

Театр на Чайной

Театру пришлось переехать. Гостей просят заранее бронировать места. При сигнале тревоги зрители вместе с администратором проходят в ближайшее бомбоубежище по адресу улица Гоголя, 7.

Адрес: переулок Некрасова, 2, телефон: (093) 487-84-16.

17 сентября, 17.00 — «Двоє»

18 сентября, 17.00 — «Вихід»

23 сентября, 17.00 — «Две.Рь»

24 сентября, 17.00 — «Головне, коли?»

25 сентября, 17.00 — «Осінь»

30 сентября, 17.00 — «Маленький Донні, який подолав морок»

Стоимость билетов — 150 гривен.

Театр юного зрителя



93-й театральный сезон стартовал в начале сентября. В репертуаре появились патриотические спектакли. На случай воздушной тревоги в здании есть убежище.

Адрес: улица Греческая, 48а, телефоны: (048) 722-75-63, (048) 722-48-51.

17, 25 сентября, 12.00 — «Івасик-Телесик»

17, 24, 25 сентября, 18.00 — «А ми нашу славну Україну розвеселимо»

18 сентября, 12.00 — «Бал Чорного моря»

18, 23 сентября, 18.00 — «Льовушка»

22 сентября, 18.00 — «Не дуже солодка казка»

24 сентября, 12.00 — «Чарівні черевики»

29 сентября, 18.00 — «Листи в Севілью»

30 сентября, 18.00 — «Лісова пісня»

Стоимость билетов — от 100 гривен.

Дом клоунов

Репертуар театра остался прежним. В случае воздушной тревоги гости могут проследовать в убежище напротив здания театра.

Адрес: улица Ольгиевская, 23, телефон: (048) 723-63-16.

17 сентября, 19.00 — «Дон Жуан»

22 сентября, 19.00 — «Рыжий город»

24 сентября, 19.00 — «Еврей и Эвридика»

29 сентября, 19.00 — «Одесский подкидыш»

Стоимость билетов — от 180 гривен.

Филармония

Концерты проходят в большом и камерном залах. Во время тревоги спектакль прерывают и всех зрителей выводят в укрытие на территории театра.

Адрес: улица Бунина, 15, телефон: (048) 725-15-36.

24 сентября, 17.00 — Джазовый вечер

25 сентября, 12.00 — Диана Гульцова и ее ученики

Стоимость билетов — от 70 гривен.

ВАЖНО!

Если воздушная тревога длится более 30 минут, мероприятие отменяется и переносится. Насчет льгот и скидок уточняйте у администрации театра или в кассе.