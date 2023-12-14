Тарифы на коммуналку в Украине существенно выросли: за что платим больше

Электроэнергия подорожала на 69,7%

После июньского повышения тарифа на свет до 2,64 грн за 1 кВт*ч электроэнергия в Украине подорожала сразу на 69,7% независимо от объема потребления.

Напомним, ранее:

при потреблении до 150 кВт*ч в месяц тариф был 1,44 грн;

при большем использовании тока – 1,68 грн/кВт*ч.

Как подорожали в 2023 году коммунальные услуги

По данным Госстата, в текущем году подорожали практически все услуги ЖКХ. В частности, значительно выросли расценки на уборку мусора. Они увеличились на 8,7%.

В меньшей степени, но все равно заметно – на 3,9% – подорожало содержание и ремонт жилья.

Расценки на услуги по управлению многоквартирными домами увеличились на 2,7%.

Помимо этого, водоснабжение подорожало на 0,8%, а канализация – на 0,7%.

На что тарифы остались прежними

В то же время не изменилась стоимость природного газа, а также горячей воды и отопления.

Что будет с тарифами на газ

В декабре 2023 года ценники от газоснабжающих компаний в рамках годовых тарифных планов не изменились. Таким образом, учитывая, что большинство украинцев являются клиентами компании «Нафтогаз» и платят 7,96 грн за кубометр голубого топлива, при потреблении в 9,9 кубометра (соцнорма на три человека, только плита) за декабрь им нужно будет заплатить 78,8 грн. В то же время стоит учитывать, что дополнительно взимается плата за доставку газа, и она в разных регионах разная.

В целом, так как единого тарифы на газ в стране нет и каждый из поставщиков выставляет собственный тариф, в декабре расценки колеблются от 7,7 до 9,99 грн за кубометр газа.

Также в «Нафтогазе» сообщили, что с 1 января 2024 года тариф на газ составит 7,96 грн за кубометр, то есть цены не изменятся как минимум до конца отопительного сезона-2024.

Тарифы действуют до 1 мая 2024 года, поэтому в октябре изменений не было.

Отметим, что в августе Кабмин продлил действия специальных обязательств: компании, которые производят отопление и подогревают воду, смогут покупать голубое топливо по сниженной стоимости.

Чтобы не получить платежку с ошибкой, необходимо самостоятельно вносить показания счетчика с 28-го по 5-е число ежемесячно. Даже если вы не живете в доме и не пользуетесь газом, но не хотите его отключать, ежемесячно нужно подавать актуальное показание счетчика (даже если за месяц цифра не поменялась).

Когда тарифы могут вырасти

В Украине регулирование тарифов на коммунальные услуги, в том числе газ и электроэнергию, позволяет сдерживать темпы инфляции. Однако регулирование отменят уже в 2025 году, что приведет к значительному подорожанию коммунальных услуг, отмечается в инфляционном отчете Нацбанка Украины (НБУ).

«На прогнозном горизонте административная инфляция будет постепенно расти. Она будет определяться прежде всего дальнейшим подорожанием табачной продукции в результате повышение акцизов и тарифов на отдельные ЖКУ. В то же время ее будет сдерживать действие моратория на повышение тарифов на газ, горячую воду и теплоснабжение, который, согласно предположениям этого прогноза, будет отменен только в 2025 году»,

– отмечают в НБУ.

Последнее приведет к ускорению административной инфляции до 19% в конце прогнозного периода. Несмотря на неотложную потребность устранения дисбалансов в энергетическом секторе, ожидается, что дальнейшие правительственные решения о приведении тарифов на коммуналку к рыночному уровню будут учитывать высокую социальную значимость тарифов. Поэтому ожидается, что их повышение будет поэтапным и будет сопровождаться расширением поддержки населения субсидиями.

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