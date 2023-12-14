Тарифи на комуналку в Україні суттєво зросли: за що платимо більше

Електроенергія подорожчала на 69,7%

Після червневого підвищення тарифу на світло до 2,64 грн за 1 кВт*год електроенергія в Україні подорожчала одразу на 69,7% незалежно від обсягу споживання.

Нагадаємо, раніше:

при споживанні до 150 кВт*год на місяць тариф був 1,44 грн;

при більшому використанні струму – 1,68 грн/кВт*год.

Як подорожчали 2023 року комунальні послуги

За даними Держстату, цього року подорожчали практично всі послуги ЖКГ. Зокрема, значно зросли розцінки на прибирання сміття. Вони збільшились на 8,7%.

Найменшою мірою, але все одно помітно – на 3,9% – подорожчало утримання та ремонт житла.

Розцінки на послуги з управління багатоквартирними будинками збільшились на 2,7%.

Окрім цього, водопостачання подорожчало на 0,8%, а каналізація – на 0,7%.

На що тарифи залишилися колишніми

Водночас не змінилася вартість природного газу, а також гарячої води та опалення.

Що буде з тарифами на газ

У грудні 2023 року цінники від газопостачальних компаній у рамках річних тарифних планів не змінилися. Таким чином, з огляду на те, що більшість українців є клієнтами компанії «Нафтогаз» і платять 7,96 грн за кубометр блакитного палива, при споживанні 9,9 кубометра (соцнорма на три особи, лише плита) за грудень їм потрібно буде заплатити 78,8 грн. Водночас, варто враховувати, що додатково стягується плата за доставку газу, і вона в різних регіонах різна.

Загалом, оскільки єдиного тарифу на газ у країні немає і кожен із постачальників виставляє власний тариф, у грудні розцінки коливаються від 7,7 до 9,99 грн за кубометр газу.

Також у «Нафтогазi» повідомили, що з 1 січня 2024 року тариф на газ складе 7,96 грн за кубометр, тобто ціни не зміняться як мінімум до кінця опалювального сезону-2024.

Тарифи діють до 1 травня 2024 року, тож у жовтні змін не було.

Зазначимо, що у серпні Кабмін продовжив дії спеціальних зобов’язань: компанії, які виробляють опалення та підігрівають воду, зможуть купувати блакитне паливо за зниженою вартістю.

Щоб не отримати платіжку з помилкою, необхідно самостійно вносити показання лічильника з 28-го по 5-е число щомісяця. Навіть якщо ви не живете в будинку і не користуєтеся газом, але не хочете його відключати, щомісяця потрібно подавати актуальне свідчення лічильника (навіть якщо за місяць цифра не змінилася).

Коли тарифи можуть зрости

В Україні регулювання тарифів на комунальні послуги, у тому числі газ та електроенергію, дозволяє стримувати темпи інфляції. Проте регулювання скасують уже 2025 року, що призведе до значного подорожчання комунальних послуг, наголошується в інфляційному звіті Нацбанку України (НБУ).

«На прогнозному горизонті адміністративна інфляція поступово зростатиме. Вона визначатиметься насамперед подальшим подорожчанням тютюнової продукції внаслідок підвищення акцизів та тарифів на окремі ЖКП. Водночас її стримуватиме дія мораторію на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та теплопостачання, який, згідно з припущеннями цього прогнозу, буде скасовано лише у 2025 році»,

– зазначають у НБУ.

Останнє спричинить прискорення адміністративної інфляції до 19% наприкінці прогнозного періоду. Незважаючи на невідкладну потребу усунення дисбалансів в енергетичному секторі, очікується, що подальші урядові рішення щодо приведення тарифів на комуналку до ринкового рівня враховуватимуть високу соціальну значущість тарифів. Тому очікується, що їхнє підвищення буде поетапним і супроводжуватиметься розширенням підтримки населення субсидіями.

Ви також можете дізнатися: