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Повышение тарифов на свет с 1 января: в Минэнерго прокомментировали новость

Повышение тарифов на свет с 1 января: в Минэнерго прокомментировали новость

Сегодня, 17 ноября, ряд украинских СМИ и телеграм-каналов сообщили о повышении цен на электроэнергию до 3 грн за кВт. Однако в Минэнерго эту информацию опровергли.

Об этом говорится на facebook-странице Министерства энергетики Украины.

Опираясь на слова директора НКРЭКУ Константина Ущаповского о том, что с 1 января будут производиться расчеты на электроэнергию, ряд СМИ распространил информацию о подорожании тарифа на электроэнергию.

Тем не менее в Минэнерго сообщают, что с 1 января повышения тарифа на электроэнергию для населения не будет.

А слова спикера были искажены и распространены в СМИ. Информация не соответствует действительности.

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Кроме того, в Минэнерго подчеркнули, что против Украины ведет войну коварный и сильный враг. Это противостояние происходит повсюду: на поле боя, в экономике, энергетике, в информационном пространстве.

цитата Міненерго

В Министерстве энергетики сообщили в очередной раз, что вся информация о повышении тарифов и введении отключений будет обнародована на официальных платформах и ресурсах.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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