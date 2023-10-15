Тарифы на коммуналку: сдержат ли власти свое обещание их не повышать?

Украинское правительство обсуждает возможность повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги, а именно электричество и газ. Несмотря на постоянные обещания властей не трогать платежки до завершения войны, такой вариант все же оказался на столе у власть имущих после предоставленных США предложений по либерализации рынка газа и электричества в Украине.

Либерализация рынка означает, что энергетические компании получат возможность свободно менять тарифы на свои услуги, если на это есть экономическое обоснование. То есть, объективные факторы роста составляющих цены.

Стоит напомнить, что сейчас почти все цены в энергетике регулируются властью. Например, Кабинет министров постановлением устанавливает расценку на электричество для граждан, а газовый тариф от компании «Нафтогаз Украины» фиксируется на год также на основании соответствующих указаний сверху.

Тариф на отопление, холодную и горячую воду устанавливает якобы независимый регулятор – Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Однако, на практике все работает иначе. В июле НКРЭКУ хотела повысить стоимость услуг водоканалов, которые уже не первый год при действующих тарифах едва сводят концы с концами, однако, исходя из дальнейшей реакции правительства и президента стало понятно, что если власть имущим не нравятся независимые решения «независимого» регулятора, их просто отменяют.

Тарифы компаний, которые предоставляют украинцам коммунальные услуги, полностью контролируются властью, поэтому они остаются ниже рыночных.

Счета за свет и газ за рубежом в несколько раз выше украинских

Именно это давно не устраивает международных партнеров Украины, от чьих денег сейчас критически зависима наша государственная казна. Ведь американские и европейские потребители платят за газ и электричество не по фиксированным расценкам, а по цене, которую предлагает рынок на текущий момент, и если газ на европейской бирже прыгает, скажем, с 500 до 2500 тысяч долларов за тысячу кубометров, то платежки потребителей, соответственно, увеличиваются в пять раз. Конечно, не все способны платить высокие цены, некоторые получают субсидии. Однако, есть очевидный факт, что счета за свет и газ за рубежом в несколько раз выше украинских.

В европейских странах электроэнергия стоит от 0,085 до 0,2 евроцентов за киловатт-час (3-8 грн), в Украине – 2,64 грн. Разница в ценах на газ – еще разительнее: от 20 до 60 грн за кубометр в Европе против фиксированных 7,96 грн в Украине.

Конечно, нельзя сравнивать два, по сути, разных мира, ведь доходы украинцев и наших спонсоров сильно разнятся: ВВП на душу населения в США составляет 70 тысяч долларов, в Германии – 40 тысяч долларов, а в Украине же – не дотягивает и до 5 тысяч долларов. Однако создание либерального энергетического рынка, то есть, другими словами, рынка со свободными тарифами – это одно из условий вступления Украины в Европейский союз и получения средств. Так что рано или поздно нам придется потихоньку переходить на рыночные рельсы. Вопрос только когда?

Украинские власти неоднократно обещали не повышать тарифы во время войны и даже приняли соответствующий мораторий. Однако, впоследствии стало понятно, что с такими гарантиями стоит ждать сюрпризов.

Ничто не помешает пересмотреть цену на свет с нового года

С 1 июня тариф на электричество был повышен с 1,44 и 1,68 грн до 2,64 грн за киловатт-час. Кстати, будет действовать он до 31 декабря 2023 года. То есть, ничто не помешает пересмотреть цену на свет с нового года. А объяснение для населения найдется. Беспроигрышный вариант – для восстановления энергетической инфраструктуры после обстрелов россиян, которых очевидно не обойти и в этом сезоне.

Кроме того, за время войны НКРЭКУ уже дважды принимало решение о повышении тарифов водоканалов и дважды отменяло его. Не исключено, что после отопительного сезона водоснабжающие предприятия таки «дожмут» власть до выравнивания тарифов до уровня более экономически обоснованных.

Пока идет война, вряд ли правительство решится предоставить полную свободу ценам на электричество, газ, воду и тепло. Потому что население это не потянет и просто перестанет платить за предоставляемые услуги.

Как могут вырасти тарифы

Однако, увеличиваться коммунальные тарифы до завершения войны еще будут, и эта динамика будет зависеть от ее продолжительности. Если боевые действия будут продолжаться и весь следующий год, то весной или даже еще раньше власть вернется к вопросу повышения стоимости электроэнергии и воды, потому что энергокомпании снова попросят средства на восстановление, закупку материалов и, в конце концов, подготовку к следующей зиме. Рост может быть существенным: электричество – плюс 50 процентов стоимости, вода – плюс 40 процентов к действующим тарифам.

Газовые тарифы так же имеют шанс вырасти. Однако, если «Нафтогаз» будет обходиться без импортного газа, который покупается за валюту на европейских хабах, то цены могут пересмотреть минимально – на 10-15 процентов.

Поэтому не стоит принимать на веру слова правительства и президента о том, что коммунальные тарифы останутся неизменными вплоть до нашей Победы. Похоже, они не способны их сдержать.

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Источник: УНИАН