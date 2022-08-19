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Тарифы на коммуналку в Украине повышать не будут?

Тарифы на коммуналку в Украине повышать не будут?

В Украине ввели мораторий на повышение коммунальных тарифов во время войны.
Соответствующий законопроект №7427, принятый Верховной Радой, подписал 18 августа 2022 года президент Владимир Зеленский.

Как сказано в объяснительной записке к документу, принятие этого законопроекта «является критически важным», поскольку «в условиях военного положения обеспечение надлежащего и непрерывного снабжения природным газом, тепловой энергией, предоставление услуг по снабжению тепловой энергией и услуг по снабжению горячей водой, обусловливает необходимость введения мер государственного реагирования для предотвращения повышения цен и тарифов на соответствующих рынках».

Документ предусматривает запрет на повышение тарифов для всех категорий потребителей на:

  • услуги по распределению природного газа;
  • тепловую энергию – ее производство, транспортировку и поставку;
  • услуги по снабжению тепловой энергии и снабжению горячей водой.

Мораторий будет действовать во время военного положения в Украине и на протяжении 6 месяцев после его окончания.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что до конца отопительного сезона в Украине не будут расти тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства.

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Фото: Информатор

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Редакция ПРОФИЛЬ

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