Тарифи на комуналку: чи стримає влада свою обіцянку їх не підвищувати?

Український уряд обговорює можливість підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги, а саме електрику та газ. Незважаючи на постійні обіцянки влади не чіпати платіжки до завершення війни, такий варіант все ж таки опинився на столі у тих, хто владує після наданих США пропозицій щодо лібералізації ринку газу та електрики в Україні.

Лібералізація ринку означає, що енергетичні компанії матимуть можливість вільно міняти тарифи на свої послуги, якщо на це є економічне обґрунтування. Тобто об’єктивні фактори зростання складових ціни.

Зараз майже всі ціни в енергетиці регулюються владою. Наприклад, Кабінет Міністрів постановою встановлює розцінку на електрику для громадян, а газовий тариф від компанії «Нафтогаз України» фіксується на рік також на підставі відповідних вказівок згори.

Тариф на опалення, холодну та гарячу воду встановлює нібито незалежний регулятор – Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКУ). Однак на практиці все працює інакше. У липні НКРЕКУ хотіла підвищити вартість послуг водоканалів, які вже не перший рік за чинних тарифів ледве зводять кінці з кінцями, проте, виходячи з подальшої реакції уряду та президента стало зрозуміло, що якщо влада має не подобаються незалежні рішення «незалежного» регулятора, їх просто скасовують.

Тарифи компаній, які надають українцям комунальні послуги, повністю контролюються владою, тому вони залишаються нижчими за ринкові.

Рахунки за світло і газ за кордоном у кілька разів вищі за українські

Саме це давно не влаштовує міжнародних партнерів України, від чиїх грошей зараз критично залежить наша державна скарбниця. Адже американські та європейські споживачі платять за газ та електрику не за фіксованими розцінками, а за ціною, яку пропонує ринок на даний момент, і якщо газ на європейській біржі стрибає, скажімо, з 500 до 2500 тисяч доларів за тисячу кубометрів, то платіжки споживачів, відповідно, збільшуються у п’ять разів. Звичайно, не всі здатні платити високі ціни, дехто отримує субсидії. Однак, є очевидний факт, що рахунки за світло і газ за кордоном у кілька разів вищі за українські.

У європейських країнах електроенергія коштує від 0,085 до 0,2 євроцентів за кіловат-годину (3-8 грн), в Україні – 2,64 грн. Різниця у цінах на газ – ще разючіша: від 20 до 60 грн за кубометр у Європі проти фіксованих 7,96 грн в Україні.

Звичайно, не можна порівнювати два, по суті, різні світи, адже доходи українців і наших спонсорів сильно відрізняються: ВВП на душу населення в США становить 70 тисяч доларів, у Німеччині – 40 тисяч доларів, а в Україні ж – не дотягує і до 5 тисяч доларів. Проте створення ліберального енергетичного ринку, тобто, іншими словами, ринку із вільними тарифами – це одна з умов вступу України до Європейського Союзу та отримання коштів. Тож рано чи пізно нам доведеться потихеньку переходити на ринкові рейки. Питання лише коли?

Українська влада неодноразово обіцяла не підвищувати тарифи під час війни і навіть прийняла відповідний мораторій. Однак згодом стало зрозуміло, що з такими гарантіями варто чекати на сюрпризи.

Ніщо не завадить переглянути ціну на світ з нового року

З 1 червня тариф на електрику було підвищено з 1,44 та 1,68 грн до 2,64 грн за кіловат-годину. До речі, діятиме він до 31 грудня 2023 року. Тобто ніщо не завадить переглянути ціну на світ з нового року. А пояснення населенню знайдеться. Безпрограшний варіант – для відновлення енергетичної інфраструктури після обстрілів росіян, яких вочевидь не оминути і цього сезону.

Крім того, за час війни НКРЕКУ вже двічі приймало рішення про підвищення тарифів водоканалів та двічі скасовував його. Не виключено, що після опалювального сезону водопостачальні підприємства таки «дотиснуть» владу до вирівнювання тарифів рівня більш економічно обґрунтованих.

Поки йде війна, навряд чи уряд наважиться надати повну свободу цінам на електрику, газ, воду та тепло. Тому що населення це не потягне і просто перестане платити за послуги, що надаються.

Як можуть зрости тарифи

Однак, збільшуватися комунальні тарифи до завершення війни ще будуть, і ця динаміка залежить від її тривалості. Якщо бойові дії триватимуть і весь наступний рік, то навесні чи навіть раніше влада повернеться до питання підвищення вартості електроенергії та води, тому що енергокомпанії знову попросять кошти на відновлення, закупівлю матеріалів і, зрештою, підготовку до наступної зими. Зростання може бути суттєвим: електрика – плюс 50 відсотків вартості, вода – плюс 40 відсотків до чинних тарифів.

Газові тарифи також мають шанс зрости. Однак, якщо «Нафтогаз» обходитиметься без імпортного газу, який купується за валюту на європейських хабах, ціни можуть переглянути мінімально – на 10-15 відсотків.

Тому не варто брати на віру слова уряду та президента про те, що комунальні тарифи залишаться незмінними аж до нашої Перемоги. Схоже, вони не здатні стримати їх.

Стаття на тему: Підвищити тарифи на світло та газ: про що ще просять США в обмін на допомогу?

Джерело: УНІАН