Тарифы на газ и свет в Украине могут поднять в ближайшее время: подробности

Украина готова рассмотреть повышение тарифов на газ и электричество для населения. Также в бюджете на 2024 год запланирована сумма для выплаты субсидий.

Об этом во время телемарафона “Єдині новини” сообщила министр соцполитики Оксана Жолнович.

По ее словам, США рекомендуют “разморозить” повышение тарифов, чтобы обеспечить энергокомпаниям финансовую стойкость.

Напомним, что на данный момент тариф на повышение газа «заморожен» до конца военного положения. Также в июле этого года отменили повышение тарифа на воду. Но с 1 июня вырос тариф на электроэнергию.

Оксана Жолнович также пояснила, что при повышении тарифов у государства будет возможность балансировать рост цен субсидией.

Мы к этому готовы. Мы уже разработали цифровой режим. Это позволит нам в автоматическом режиме тем, кто имеет право на субсидию, сообщить об этом проактивно (получение пособий сразу по факту возникновения права, не обращаясь за ними самостоятельно, — прим. ред.). В бюджете на 2024 год предусмотрели 50 млрд гривен на субсидии», —

сообщила Жолнович.

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