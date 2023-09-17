Новости Одессы и Одесской области

Кому продлят субсидию автоматически?

Кому продлят субсидию автоматически?

Расчет субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг на новый отопительный сезон проведут автоматически для всех, кому она была назначена на неотапливаемый период, а также гражданам, у кого размер жилищной субсидии составил ноль гривен на этот период.

Таким образом, тем, кто не получал субсидию в неотапливаемом сезоне, повторно обращаться никуда не нужно, рассказали в Пенсионном фонде.

Субсидию на отопительный период назначат с 1 октября по 30 апреля. Доходы будут учитываться за I и II кварталы 2023 года. Исключение – пенсия. Ее будут учитывать только за август текущего года.

Ранее мы рассказывали, кому надо обратиться за назначением субсидии.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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