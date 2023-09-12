Суїцидальна поведінка: що важливо знати аби врятувати життя близьких

Ми поговорили з психологом Лейлою Гасановою про те, що таке суїцидальна поведінка, та як захистити від самогубства своїх рідних та знайомих.

Хто у зоні ризику?

Найбільш схильні до суїцидальної поведінки молоді люди віком від 14 до 29 років. 70% з них найчастіше — жінки, тому що вони більш емоційні. Але якщо жінки більше мріють про смерть, то до конкретних вчинків частіше доходять саме чоловіки. Крім того, ризик вчинення самогубств може зростати під час війни.

— На жаль, і військові, і цивільні люди зараз можуть мати привід для суїцидальної поведінки, бо майже у кожного є свої втрати: рідні, побратими, житло, робота, здоров’я. Тому тенденція суїцидальної поведінки може бути збільшена, хоча схильність до самогубства також дуже залежить від психіки окремої людини, — каже Лейла Гасанова.

Чому люди вчиняють самогубство?

За словами експерта, часто причиною самогубства можуть стати різноманітні конфлікти у родині, на роботі, між поколіннями, у школі. Коли людина взагалі втрачає надію на майбутнє — це вже останній крок до скоєння самогубства.

— Ми маємо спілкуватися одне з одним для того, щоб розуміти, що відбувається. Дуже часто люди, які дійсно хочуть вчинити самогубство, про це просто мовчать, — зазначає Лейла Гасанова.

Які бувають види суїцидальної поведінки?

Буває і так, що людина, навпаки, починає дуже багато говорити про смерть. Таким чином вона просто хоче привернути до себе увагу. Тому ігнорувати такі випадки не можна.

Існує ще один, прихований вид суїцидальної поведінки.

— Людина може агресивно водити автомобіль, їздити в екстремальні подорожі тощо. І це може свідчити про підсвідоме бажання померти, — попереджає психолог.

Як розпізнати самогубця?

За словами психолога, розпізнати ймовірного самогубця часто можна завдяки різкій зміні поведінки.

— Такі люди можуть почати замикатися у собі або, навпаки, раптом виказують бажання зустріти всіх знайомих, зібрати всіх до купи, щось комусь подарувати — ніби як залишити щось після себе. Якщо ми бачимо таку різку зміну в людині, то краще з нею поговорити, — радить Лейла Гасанова.

Як лікувати таких людей?

— Якщо людина спробувала вчинити суїцид, їй потрібна термінова госпіталізація, тому що ці наміри можуть повторюватися. Боятися цього не потрібно, бо душевний біль так само треба лікувати, як і, наприклад, зубний. Звертатися до психіатрів — абсолютно нормально, — запевняє психолог.

Паралельно із медикаментозним лікуванням пацієнту буде корисно працювати із психологом. Але запобігти самогубству близької людини може й кожен з нас.

— Нам потрібно бути ближче одне до одного, бути опорою нашим близьким, щоб ніхто не відчував себе на самоті у цьому світі. Якщо людина буде відчувати, що вона потрібна комусь, що її люблять, то це вже зможе попередити суїцидальну поведінку, — каже Лейла Гасанова.

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