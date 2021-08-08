Итоги летней Олимпиады в Токио для Украины

Украинские спортсмены завершила свои выступления и возвращаются на Родину.
Сборная завоевала 19 медалей: 1 золотую, 6 серебряных и 12 бронзовых.
Украина заняла 44 место в медальном зачете. При этом по общему числу наград украинцы на 16 месте.
На первом месте в медальном зачете США, на втором Китай и на третьем хозяева олимпиады – японцы.
Украинские спортсмены, завоевавшие медали, получат денежное вознаграждение:
- Золотая медаль – 125 тысяч долларов (3.3 млн грн)
- Серебряная медаль – 80 тысяч долларов (2.2 млн грн)
- Бронзовая медаль – 55 тысяч долларов (1.5 млн грн)
Список медалистов украинской сборной
“Золото”
- Жан Беленюк (греко-римская борьба, 87 кг)
“Серебро”
- Михаил Романчук (плавание, 1500 м вольным стилем)
- Парвиз Насибов (греко-римская борьба, 67 кг)
- Анжелика Терлюга (каратэ, до 55 кг)
- Людмила Лузан и Анастасия Четверикова (гребля на байдарках и каноэ, каноэ-двойка, 500 м)
- Александр Хижняк (бокс, до 75 кг)
- Елена Старикова (велоспорт-трек, спринт)
“Бронза”
- Дарья Билодид (дзюдо, 48 кг)
- Игорь Рейзлин (фехтование, шпага)
- Елена Костевич и Олег Омельчук (пулевая стрельба, микст)
- Михаил Романчук (плавание, 800 метров вольным стилем)
- Элина Свитолина (теннис)
- Алла Черкасова (женская борьба, 68 кг)
- Ирина Коляденко (женская борьба, 62 кг)
- Марта Федина и Анастасия Савчук (артистическое плавание, дуэт)
- Людмила Лузан (гребля на байдарках и каноэ, каноэ-одиночка, 200 м)
- Станислав Горуна (каратэ, до 75 кг)
- Владислава Алексеева, Марина Алексеева, Екатерина Резник, Анастасия Савчук, Ксения Сидоренко, Марта Федина, Алина Шинкаренко, Елизавета Яхно (артистическое плавание, группа)
- Ярослава Магучих (легкая атлетика, прыжки в высоту).
На летней олимпиаде в Рио-де-Жанейро (Бразилия) в 2016 году, сборная украинская сборная завоевала 11 медалей: 2 золотые, 4 серебряные и 5 бронзовых.
Ранее “Одесская Жизнь” сообщала, что тениссистка из Одессы Элина Свитолина завоевала олимпийскую “бронзу”
Коллаж Национального олимпийского комитета Украины