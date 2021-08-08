Итоги летней Олимпиады в Токио для Украины

Страничка для детей и родителей – выпуск пятый Мы продолжаем нашу рубрику «Для родителей и детей». В этом номере мы расскажем, почему ребенок сосет палец, какие вещи не стоит передавать младшим от старших и что такое слингобусы. А также научим главным правилам безопасности и поделимся секретами, как подтянуть знания английского языка за лето. ПОДРОБНЕЕ

Министр Ткаченко пообещал воплотить мечту умершего Ройтбурда Художник и директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд мечтал о создании в Одессе музея современного искусства. Но сегодня мастер умер. Министр культуры Александр Ткаченко заявил, что теперь воплотить в жизнь мечту художника – наша задача. ПОДРОБНЕЕ

Одесские котоскульптуры: в путь по Кошачьей тропе (+карта) 8 августа — Международный день кошек, и самое время пройтись по одесскому котомаршруту и познакомиться или еще раз встретиться с нашими котоскульптурами. ПОДРОБНЕЕ