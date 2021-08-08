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Итоги летней Олимпиады в Токио для Украины

Итоги летней Олимпиады в Токио для Украины

Украинские спортсмены завершила свои выступления и возвращаются на Родину.

Сборная завоевала 19 медалей: 1 золотую, 6 серебряных и 12 бронзовых.

Украина заняла 44 место в медальном зачете. При этом по общему числу наград украинцы на 16 месте.

На первом месте в медальном зачете США, на втором Китай и на третьем хозяева олимпиады – японцы.

Украинские спортсмены, завоевавшие медали, получат денежное вознаграждение:

  • Золотая медаль – 125 тысяч долларов (3.3 млн грн)
  • Серебряная медаль – 80 тысяч долларов (2.2 млн грн)
  • Бронзовая медаль – 55 тысяч долларов (1.5 млн грн)

Список медалистов украинской сборной

“Золото”

  • Жан Беленюк (греко-римская борьба, 87 кг)

“Серебро”

  • Михаил Романчук (плавание, 1500 м вольным стилем)
  • Парвиз Насибов (греко-римская борьба, 67 кг)
  • Анжелика Терлюга (каратэ, до 55 кг)
  • Людмила Лузан и Анастасия Четверикова (гребля на байдарках и каноэ, каноэ-двойка, 500 м)
  • Александр Хижняк (бокс, до 75 кг)
  • Елена Старикова (велоспорт-трек, спринт)

“Бронза”

  • Дарья Билодид (дзюдо, 48 кг)
  • Игорь Рейзлин (фехтование, шпага)
  • Елена Костевич и Олег Омельчук (пулевая стрельба, микст)
  • Михаил Романчук (плавание, 800 метров вольным стилем)
  • Элина Свитолина (теннис)
  • Алла Черкасова (женская борьба, 68 кг)
  • Ирина Коляденко (женская борьба, 62 кг)
  • Марта Федина и Анастасия Савчук (артистическое плавание, дуэт)
  • Людмила Лузан (гребля на байдарках и каноэ, каноэ-одиночка, 200 м)
  • Станислав Горуна (каратэ, до 75 кг)
  • Владислава Алексеева, Марина Алексеева, Екатерина Резник, Анастасия Савчук, Ксения Сидоренко, Марта Федина, Алина Шинкаренко, Елизавета Яхно (артистическое плавание, группа)
  • Ярослава Магучих (легкая атлетика, прыжки в высоту).

На летней олимпиаде в Рио-де-Жанейро (Бразилия) в 2016 году, сборная украинская сборная завоевала 11 медалей: 2 золотые, 4 серебряные и 5 бронзовых.

медалисты олимпиады в Токио

Ранее “Одесская Жизнь” сообщала, что тениссистка из Одессы Элина Свитолина завоевала олимпийскую “бронзу”

Коллаж Национального олимпийского комитета Украины

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Редакция ПРОФИЛЬ

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