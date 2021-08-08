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Министр Ткаченко пообещал воплотить мечту умершего Ройтбурда

Министр Ткаченко пообещал воплотить мечту умершего Ройтбурда

Художник и директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд мечтал о создании в Одессе музея современного искусства. Но сегодня мастер умер. Министр культуры Александр Ткаченко заявил, что теперь воплотить в жизнь мечту художника – наша задача.

Об этом он написал в своем телеграм-канале.

В последнее время он болел. Но не терял силу духа, чувство юмора и имел большие планы – не только развития и реставрации Одесского художественного музея. Недавно предоставил документы в министерство по реставрационным работам … А еще – горел идеей создания музея современного искусства в Одессе. Воплотить его мечту в жизнь теперь должны мы. В его память,

– заявил министр

Также Александр Ткаченко высказался свои соболезнования в связи со смертью Александра Ройтбурда:

Трудно поверить. Из жизни ушел гений и удивительный человек. Он влюбил в искусство сотни тысяч человек. Помню, как буквально недавно мы проходили по залам Его музея, он вдохновенно рассказывал о выставке современного искусства, которая вот-вот начнется, планировали, а сегодня Большого Художника Александра Ройтбурда больше нет с нами.

Соболезнования родным, коллегам, друзьям … для всех нас это огромная потеря. Грустно …

Директор Одесского художественного музея и знаменитый украинский художник Александр Ройтбурд скончался 8 августа 2021 года.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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