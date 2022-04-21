Вакцинация от COVID-19: где можно привиться в Одессе?

По данным горздрава, на сегодняшний день, 21 апреля 2022 года, в Одессе сделано уже 1 074 312 прививок от коронавируса. Работа центров массовой вакцинации сейчас временно приостановлена в связи с военным положением.

Между тем, во всех центрах первичной медико-санитарной помощи в Одессе работают стационарные кабинеты вакцинации от COVID-19. График работы: с 9 до 15 часов в рабочие дни. При себе нужно иметь паспорт и мобильный телефон.

Для прохождения полного курса вакцинации COVID-19 необходимо введение двух доз вакцины. Сейчас в Одессе есть вакцины: Comirnaty/Pfizer (срок ревакцинации – 21-28 дней) и CoronaVac (вторая доза вводится через 14-28 дней).

Также, если после получения второй дозы вакцины прошло полгода и более, рекомендуется пройти вакцинацию бустера для усиления иммунной защиты.

Где сделать прививку от COVID-19 в Одессе?

Вакцинироваться от COVID-19 сейчас можно в семейных амбулаториях по таким адресам:

Киевский район:

Фонтанская дорога, 30/32;

Фонтанская дорога, 110;

ул. Ильфа и Петрова, 63/1;

пер. Ушакова, 9;

ул. Шишкина, 48/1;

ул. Ефима Геллера, 43;

ул. Левитана, 62;

ул. Академика Филатова, 7а.

Малиновский район:

ул. Житомирская (Академика Гаркавого), 2;

ул. Болгарская, 38;

ул. Ивана и Юрия Лип, 1.

Приморский район:

Обсерваторный пер., 8;

ул. Маршала Говорова, 26;

ул. Пастера, 56;

ул. Торговая, 29/31.

Суворовский район:

ул. Атамана Чепиги, 54;

ул. Академика Воробьева, 5;

ул. Героев обороны Одессы, 52;

ул. Академика Заболотного, 59/1;

ул. Давида Ойстраха, 7.