Медицинский центр Ударно-волновой терапии в Одессе

OCSART MEDICAL – медицинский центр с Европейским уровнем стандарта качества и сервиса, индивидуальным подходом к лечению пациента и профессиональной честностью и ответственностью врачей

Центр Ударно-волновой терапии OCSARAT MEDICAL STORZ MEDICAL начал свою работу в Одессе c 2016 года. В Центре работают врачи высшей категории: ортопеды-травматологи, урологи, неврологи, врачи ультразвуковой диагностики.

Центр оснащен инновационным швейцарским оборудованием компании STORZ MEDICAL – высокотехнологичными современными аппаратами последнего поколения.

В Центре успешно проводится лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата, урологических и неврологических заболеваний, лечение трофических язв и диабетической стопы, эффективно используется метод ударно-волновой терапии при решении эстетических и косметологических проблем, а также в стоматологии.

Протоколы нашего лечения позволяют полностью исключить или значительно снизить прием медикаментов и в некоторых случаях избежать оперативного вмешательства, устранить хронические запущенные патологии , при этом ударно-волновая терапия оказывает мощный обезболивающий эффект, восстанавливает подвижность поврежденных мышечно-связочного аппарата и суставов, улучшает кровоснабжение тканей, стимулирует противовоспалительный и противоотечный эффекты, а также способствует развитию новых микрососудов в ранее пораженном участке ткани.

ТРАВМАТОЛОГИЯ

Ранняя реабилитация после травм (посттравматические контрактуры)

Растяжения мышц и связок

Ускорение консолидации (сращение) переломов

Все виды артрозов крупных и мелких суставов: плечевых, локтевых, лучезапястных, тазобедренных, коленных, голеностопных

Кальцинирующий тендинит плеча

Импиджмент-синдром

Эпикондилиты (латеральный, медиальный) локтевого сустава, «Локоть теннисиста, гольфиста»

Контрактура Дюпиитрена

Туннельный синдром

Асептический некроз головки бедренной кости

Тендинит надколенника «Колено прыгуна»

Ахиллобурсит, ахиллодения

Пяточная шпора (плантарный фасциит)

НЕВРОЛОГИЯ

Головная боль, мигрень

Остеохондроз позвоночника

Боли по ходу позвоночника (цервикалгия, цервикобрахиалгия, торакалгия, люмбалгия)

Протрузии межпозвоночных дисков

Мышечная атрофия

Синдром напряженной (грушевидной) мышцы

Миофасциальный синдром

Невриты тройничного и лицевого нервов

УРОЛОГИЯ

Эректильная дисфункция

Болезнь Пейрони

Хронический калькулезный простатит

Синдром хронической тазовой боли

ЗАЖИВЛЕНИЕ РАН

Трофические язвы различного происхождения ( посттравматические , при сахарном диабете, сосудистые)

Диабетическая стопа

Экзема

Псориаз

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА

Морщинки на лице и шее, области декольте

Коррекция форм тела

Целлюлит

Растяжки (стрии) тела

Рубцы, шрамы

СТОМАТОЛОГИЯ

Гипертонус жевательных мышц (бруксизм)

Синдром дисфункции височно-нижнечелюстного сустава

Частые подвывихи височно-нижнечелюстного сустава

Кровоточивость десен

Пародонтоз

Подготовка кости челюсти для интеграции дентальных имплантатов

УЗИ

Вопросы, касающиеся здоровья всегда остро встают только тогда, когда откладывать лечение уже нельзя. Как правило, у большинства заболеваний на ранних стадиях симптомы отсутствуют. Выявить причину болезни и вовремя начать эффективное лечение, в этом Вам поможет ультразвуковое исследование.

В Центре установлены самые новые и современные аппараты ультразвуковой диагностики, позволяющие получить очень точные исследования органов и систем.

УЗИ исследования:

обследование брюшной полости

почек и мочевого пузыря

предстательной железы

мошонки

щитовидной железы

мягкие ткани, лимфоузлы

слюнные железы

всех суставов

всех органов и систем у детей с 7 лет

Адреса:

Кабинеты УЗИ расположены:

г. Одесса, проспект Добровольского 100 (травмпункт, кабинет 4)

г. Одесса, улица Ильфа и Петрова 63/1 (поликлиника семейного доктора №3)

Центры ударно-волновой терапии расположены:

г. Одесса, Пантелеймоновская 88/1 (центральная клиника)

г. Одесса, проспект Добровольского 100 (травмпункт, кабинет 4)

Предварительная запись по телефонам: 099-48-16-999, 098-48-16-999, 073-48-16-999

Источник: uvt.od.ua

Лицензия МОЗУ 885 от 26.08.2016

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★ У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!