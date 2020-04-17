Медицинский центр Ударно-волновой терапии в Одессе

OCSART MEDICAL – медицинский центр с Европейским уровнем стандарта качества и сервиса, индивидуальным подходом к лечению пациента и профессиональной честностью и ответственностью врачей
Центр Ударно-волновой терапии OCSARAT MEDICAL STORZ MEDICAL начал свою работу в Одессе c 2016 года. В Центре работают врачи высшей категории: ортопеды-травматологи, урологи, неврологи, врачи ультразвуковой диагностики.
Центр оснащен инновационным швейцарским оборудованием компании STORZ MEDICAL – высокотехнологичными современными аппаратами последнего поколения.
В Центре успешно проводится лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата, урологических и неврологических заболеваний, лечение трофических язв и диабетической стопы, эффективно используется метод ударно-волновой терапии при решении эстетических и косметологических проблем, а также в стоматологии.
Протоколы нашего лечения позволяют полностью исключить или значительно снизить прием медикаментов и в некоторых случаях избежать оперативного вмешательства, устранить хронические запущенные патологии , при этом ударно-волновая терапия оказывает мощный обезболивающий эффект, восстанавливает подвижность поврежденных мышечно-связочного аппарата и суставов, улучшает кровоснабжение тканей, стимулирует противовоспалительный и противоотечный эффекты, а также способствует развитию новых микрососудов в ранее пораженном участке ткани.
ТРАВМАТОЛОГИЯ
- Ранняя реабилитация после травм (посттравматические контрактуры)
- Растяжения мышц и связок
- Ускорение консолидации (сращение) переломов
- Все виды артрозов крупных и мелких суставов: плечевых, локтевых, лучезапястных, тазобедренных, коленных, голеностопных
- Кальцинирующий тендинит плеча
- Импиджмент-синдром
- Эпикондилиты (латеральный, медиальный) локтевого сустава, «Локоть теннисиста, гольфиста»
- Контрактура Дюпиитрена
- Туннельный синдром
- Асептический некроз головки бедренной кости
- Тендинит надколенника «Колено прыгуна»
- Ахиллобурсит, ахиллодения
- Пяточная шпора (плантарный фасциит)
НЕВРОЛОГИЯ
- Головная боль, мигрень
- Остеохондроз позвоночника
- Боли по ходу позвоночника (цервикалгия, цервикобрахиалгия, торакалгия, люмбалгия)
- Протрузии межпозвоночных дисков
- Мышечная атрофия
- Синдром напряженной (грушевидной) мышцы
- Миофасциальный синдром
- Невриты тройничного и лицевого нервов
УРОЛОГИЯ
- Эректильная дисфункция
- Болезнь Пейрони
- Хронический калькулезный простатит
- Синдром хронической тазовой боли
ЗАЖИВЛЕНИЕ РАН
- Трофические язвы различного происхождения ( посттравматические , при сахарном диабете, сосудистые)
- Диабетическая стопа
- Экзема
- Псориаз
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА
- Морщинки на лице и шее, области декольте
- Коррекция форм тела
- Целлюлит
- Растяжки (стрии) тела
- Рубцы, шрамы
СТОМАТОЛОГИЯ
- Гипертонус жевательных мышц (бруксизм)
- Синдром дисфункции височно-нижнечелюстного сустава
- Частые подвывихи височно-нижнечелюстного сустава
- Кровоточивость десен
- Пародонтоз
- Подготовка кости челюсти для интеграции дентальных имплантатов
УЗИ
Вопросы, касающиеся здоровья всегда остро встают только тогда, когда откладывать лечение уже нельзя. Как правило, у большинства заболеваний на ранних стадиях симптомы отсутствуют. Выявить причину болезни и вовремя начать эффективное лечение, в этом Вам поможет ультразвуковое исследование.
В Центре установлены самые новые и современные аппараты ультразвуковой диагностики, позволяющие получить очень точные исследования органов и систем.
УЗИ исследования:
- обследование брюшной полости
- почек и мочевого пузыря
- предстательной железы
- мошонки
- щитовидной железы
- мягкие ткани, лимфоузлы
- слюнные железы
- всех суставов
- всех органов и систем у детей с 7 лет
Адреса:
Кабинеты УЗИ расположены:
- г. Одесса, проспект Добровольского 100 (травмпункт, кабинет 4)
- г. Одесса, улица Ильфа и Петрова 63/1 (поликлиника семейного доктора №3)
Центры ударно-волновой терапии расположены:
- г. Одесса, Пантелеймоновская 88/1 (центральная клиника)
- г. Одесса, проспект Добровольского 100 (травмпункт, кабинет 4)
Предварительная запись по телефонам: 099-48-16-999, 098-48-16-999, 073-48-16-999
Источник: uvt.od.ua
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