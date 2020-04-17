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Новости Одессы и Одесской области

Медицинский центр Ударно-волновой терапии в Одессе

Медицинский центр Ударно-волновой терапии в Одессе

OCSART MEDICAL – медицинский центр с Европейским уровнем стандарта качества и сервиса, индивидуальным подходом к лечению пациента и профессиональной честностью и ответственностью врачей

Центр Ударно-волновой терапииЦентр Ударно-волновой терапии OCSARAT MEDICAL STORZ MEDICAL начал свою работу в Одессе c 2016 года. В  Центре работают врачи высшей категории: ортопеды-травматологи, урологи, неврологи, врачи ультразвуковой диагностики.

Центр оснащен инновационным швейцарским оборудованием компании STORZ MEDICAL – высокотехнологичными  современными аппаратами последнего поколения.

В  Центре успешно проводится лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата, урологических и неврологических заболеваний, лечение трофических язв и диабетической стопы, эффективно используется метод ударно-волновой терапии при решении эстетических и косметологических проблем, а также в стоматологии.

Протоколы  нашего лечения позволяют полностью исключить или значительно снизить прием медикаментов и в некоторых случаях избежать оперативного вмешательства, устранить хронические запущенные патологии , при этом ударно-волновая терапия оказывает мощный обезболивающий эффект, восстанавливает подвижность поврежденных мышечно-связочного аппарата и суставов, улучшает кровоснабжение тканей, стимулирует противовоспалительный и противоотечный эффекты, а также способствует развитию новых микрососудов в ранее пораженном участке ткани.

Центр Ударно-волновой терапии

ТРАВМАТОЛОГИЯ

  • Ранняя реабилитация после травм (посттравматические контрактуры)
  • Растяжения мышц и связок
  • Ускорение консолидации (сращение) переломов
  • Все виды артрозов крупных и мелких суставов: плечевых, локтевых, лучезапястных, тазобедренных, коленных, голеностопных
  • Кальцинирующий тендинит плеча
  • Импиджмент-синдром
  • Эпикондилиты  (латеральный, медиальный) локтевого сустава, «Локоть теннисиста, гольфиста»
  • Контрактура Дюпиитрена
  • Туннельный синдром
  • Асептический некроз головки бедренной кости
  • Тендинит надколенника «Колено прыгуна»
  • Ахиллобурсит, ахиллодения
  • Пяточная шпора (плантарный фасциит)

НЕВРОЛОГИЯ

  • Головная боль, мигрень
  • Остеохондроз позвоночника
  • Боли по ходу позвоночника (цервикалгия, цервикобрахиалгия, торакалгия, люмбалгия)
  • Протрузии межпозвоночных дисков
  • Мышечная атрофия
  • Синдром напряженной (грушевидной) мышцы
  • Миофасциальный синдром
  • Невриты тройничного и лицевого нервов

УРОЛОГИЯ

  • Эректильная дисфункция
  • Болезнь Пейрони
  • Хронический калькулезный простатит
  • Синдром хронической тазовой боли

ЗАЖИВЛЕНИЕ РАН

  • Трофические язвы различного происхождения ( посттравматические , при сахарном диабете, сосудистые)
  • Диабетическая стопа
  • Экзема
  • Псориаз

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА

  • Морщинки на лице и шее, области декольте
  • Коррекция форм тела
  • Целлюлит
  • Растяжки (стрии) тела
  • Рубцы, шрамы

СТОМАТОЛОГИЯ

  • Гипертонус жевательных мышц (бруксизм)
  • Синдром дисфункции височно-нижнечелюстного сустава
  • Частые подвывихи височно-нижнечелюстного сустава
  • Кровоточивость десен
  • Пародонтоз
  • Подготовка кости челюсти для интеграции дентальных имплантатов

Центр Ударно-волновой терапии

УЗИ

Вопросы, касающиеся здоровья всегда остро встают только тогда, когда откладывать лечение уже нельзя. Как правило, у большинства заболеваний на ранних стадиях симптомы отсутствуют. Выявить причину болезни и вовремя начать эффективное лечение, в этом  Вам  поможет ультразвуковое исследование.

В Центре  установлены самые новые и современные аппараты ультразвуковой диагностики, позволяющие получить очень точные исследования органов и систем.

UZI aparat Alpinion E_CUBE 7_2

УЗИ исследования:

  • обследование брюшной полости
  • почек и мочевого пузыря
  • предстательной железы
  • мошонки
  • щитовидной железы
  • мягкие ткани, лимфоузлы
  • слюнные железы
  • всех суставов
  • всех органов и систем у детей с 7 лет

Адреса:

Кабинеты УЗИ расположены:

  • г. Одесса, проспект Добровольского 100 (травмпункт, кабинет 4)
  • г. Одесса, улица Ильфа и Петрова 63/1 (поликлиника семейного доктора №3)

Центры ударно-волновой терапии  расположены:

  • г. Одесса, Пантелеймоновская 88/1 (центральная клиника)
  • г. Одесса, проспект Добровольского 100 (травмпункт, кабинет 4)

Предварительная запись по телефонам:  099-48-16-999, 098-48-16-999, 073-48-16-999

Источник: uvt.od.ua

Лицензия МОЗУ 885 от 26.08.2016

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Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

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