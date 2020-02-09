Советует специалист: как распознать и вылечить фурункулез

С образованием на коже фурункула хоть раз в жизни сталкивался почти каждый. Но если подобные воспаления беспокоят вас регулярно, то стоит обратиться к врачу. Отчего возникает заболевание и как с ним бороться, рассказал врач-хирург Игорь Плаксеев.

Виноват стафилококк

Фурункул (разговорное – чирей) – это гнойно-некротическое воспаление компонентов кожи – волосяного фолликула, сальной железы и окружающей соединительной ткани. Как правило, нарыв вызывает стафилококковая инфекция. Фурункулы могут быть единичные или множественные. В целом фурункулез – достаточно распространенное воспалительно-гнойное заболевание кожи.

Фурункул может появиться на любом участке кожи, где способны расти волосы. «Любимые места» воспалений – затылок, спина, лицо, поясница, ягодицы, бедра. А вот на ладонях и подошвах ног фурункулов не бывает. Считается, что появление единичных нарывов провоцируют микротравмы и загрязнение кожного покрова, повышенная потливость и жирность кожи, трение от одежды. У мужчин дополнительным фактором риска выступает неаккуратное бритье лица.

Вызвать развитие фурункулеза способны недостаток витаминов, нарушение обмена веществ, переохлаждение или перегрев организма. Доказано также, что множественные фурункулы чаще беспокоят людей, у которых снижен иммунитет и есть серьезные хронические заболевания – например, сахарный диабет, колит, гастрит.

Тревожные симптомы

Развитие фурункула начинается с появления плотного болезненного бугорка (узелка) ярко-красного цвета, возвышающегося над поверхностью кожи (как правило, в области волосяного фолликула) в виде небольшого конуса. На его вершине через несколько дней образуется гнойная «головка», которая еще через пару дней прорывается. На месте отмершей ткани в центре фурункула со временем образуется небольшой рубец.

Фурункулез может протекать остро и хронически. При острой форме нарывы возникают одновременно или в течение небольшого отрезка времени. Их появление сопровождается повышением температуры тела до 38 градусов, ощущением общего недомогания, слабостью, головной болью.

При хроническом фурункулезе вспышки высыпаний беспокоят пациента в течение многих месяцев или даже нескольких лет, свидетельствуя о серьезном снижении иммунитета и наличии в организме хронической инфекции.

Что делать?

Единичный фурункул, «выскочивший» на коже здорового человека, обычно довольно быстро проходит сам. Главное – не пытаться прогревать или выдавливать нарыв, чтобы инфекция не распространилась на здоровые ткани. От вас требуется лишь дезинфицировать воспаленный участок и стараться реже мочить его. На начальной стадии «созревания» фурункула можно приложить к воспалению ихтиоловую мазь, после вскрытия нарыва заживление ускорит синтомициновая.

Если же фурункулы беспокоят вас систематически, поражают обширные участки кожи и подолгу не заживают, нужно принимать срочные меры и идти за помощью к специалисту – дерматологу или хирургу. Врач направит на необходимые анализы, установит основную причину фурункулеза и назначит местную и общую терапию. Это может быть лечение антибиотиками, использование антисептиков, противовоспалительных и обезболивающих препаратов. Также широко применяются УВЧ-терапия и хирургическое вскрытие фурункулов под местной анестезией.

Особенно тщательного лечения требуют фурункулы, возникающие на лице, в носу и в паховой области, поскольку они чреваты сильной болью, отечностью и возможными осложнениями (сепсис, менингит, абсцесс).

Просто, но эффективно

К мерам профилактики фурункулеза относится соблюдение правил личной гигиены, в частности тщательное очищение проблемной кожи, регулярная замена постельного белья. Важно также высыпаться, избегать стрессов и систематического переутомления, а весной и осенью рекомендуется принимать витаминные комплексы.

Народный рецепт

Если вы ощущаете на коже характерные зуд и покалывание, предшествующие воспалению, смешайте в равных пропорциях масло чайного дерева и оливковое масло, пропитайте этой смесью ватный диск и закрепите его на пораженном участке на 5-7 часов. Если у вас сильный иммунитет, это может предотвратить возникновение нарыва.

Автор – Ирина Лебединец

Фото: likar.info

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