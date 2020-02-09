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Новости Одессы и Одесской области

Оранжерея на подоконнике: растения для счастья и удачи

Оранжерея на подоконнике: растения для счастья и удачи

Домашняя энциклопедия: копилка полезных советов.

Согласно древнекитайскому учению фен-шуй, комнатные растения не только создают уют, но и привлекают в дом удачу и благополучие.

Герань – способна привлечь любовь и сделать отношения счастливыми и гармоничными. Число горшков должно быть парным.

Хлорофитум – очищает воздух от вредных веществ. Помогает одиноким найти счастье, а супругам со стажем – взаимопонимание.

Мирт – приносит спокойствие и мир в семью. Эфирные масла мирта очищают воздух и улучшают самочувствие, поэтому выращивать мирт лучше в спальнях.

Фиалка – символизирует преданность и душевную стойкость. В домах, где есть фиалки, конфликтов и депрессий практически не бывает.

Маранта – привлекает деньги, гасит негатив и защищает от болезней. Также обеспечивает стабильность в семье, какой бы области это ни касалось.

Драцена – создает здоровый психологический климат, помогает быстро встретить свою половинку и завести семью.

Бегония – выводит отрицательную энергию, творческим людям помогает найти новые идеи, а тем, у кого есть финансовые проблемы, – достаток и благополучие.

Фото: mykorus

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Ирина Сорокина
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