Соцуслуги на дому: кто в Украине поможет больным и пожилым?

«Мне 67 лет. Я одинокая пенсионерка с инвалидностью по зрению. По этой причине мне нужна помощь по хозяйству и не только. Подскажите, если заключить договор с соцработником, какие функции он будет выполнять. Таисия Ивановна, г. Фастов»

Кому бесплатно, а кому с доплатой

В январе прошлого года был принят новый Закон «О социальных услугах» №2671-VIII, который вступил в силу с 1 января 2020 года. Согласно этому документу, получать социальные услуги могут лица, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах или в ситуациях, угрожающих их жизни или здоровью.

Факторами, которые могут вызвать сложные жизненные обстоятельства, являются:

пожилой возраст или инвалидность;

частичная или полная потеря двигательной активности, памяти;

неизлечимые болезни или болезни, требующие длительного лечения;

бездомность или безработица;

малообеспеченность;

потеря социальных связей, в том числе во время пребывания в местах лишения свободы;

вред, причиненный пожаром, стихийным бедствием, катастрофой, боевыми действиями, террористическим актом, вооруженным конфликтом, временной оккупацией.

Социальные услуги могут предоставляться бесплатно, а могут на платной основе.

Так, бесплатно и независимо от дохода соцуслуги предоставляются:

лицам, пострадавшим от торговли людьми и получающим социальную помощь в соответствии с законодательством в сфере противодействия торговле людьми;

лицам, пострадавшим от домашнего насилия или насилия по признаку пола;

детям с инвалидностью и лицам с инвалидностью I группы;

детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, лицам из их числа в возрасте до 23 лет;

семьям опекунов, попечителей, приемным семьям, детским домам семейного типа.

Кроме вышеуказанных категорий, бесплатные социальные услуги могут получать те, чей среднемесячный совокупный доход составляет менее двух прожиточных минимумов, установленных для соответствующей категории.

Если среднемесячный совокупный доход получателя – от двух до четырех прожиточных минимумов, устанавливается частичная (дифференцированная) плата за социальные услуги*. Например:

75% – при предоставлении паллиативного ухода в условиях стационара;

12% – при предоставлении паллиативного ухода по месту жительства;

5% – при предоставлении натуральной помощи, транспортных услуг и т. д.;

3% – при сопровождении лиц с инвалидностью с нарушением зрения, опорно-двигательного аппарата и т.д.

Полностью оплачивать социальные услуги придется тем, кто:

— имеет среднемесячный совокупный доход больше четырех прожиточных минимумов для соответствующей категории лиц;

— получает услуги свыше объемов, определенных государственными стандартами.

Стоимость социальных услуг устанавливается на основании тарифов, рассчитанных в соответствии с Порядком регулирования тарифов на платные социальные услуги (Постановление Кабинета Министров Украины №268 от 9.04.2005 г.). Рассчитываются они территориальными центрами, а значит, могут отличаться в зависимости от города и даже района. Стандарты предоставляемых услуг устанавливаются местными органами власти.

О перечне услуг и потребностях подопечного

Чтобы получать социальные услуги на дому, нужно обратиться с заявлением в территориальный центр социального обслуживания. Это может сделать сам нуждающийся в помощи или его законный представитель.

В зависимости от потребностей подопечного и установленной группы двигательной активности соцработники составляют индивидуальный план предоставления социальной услуги. Затем между подопечным и терцентром заключается договор, в котором прописываются содержание и объем услуги, периодичность ее предоставления, другие условия.

Как правило, отделение социальной помощи на дому предоставляет такие социально-бытовые услуги:

1) приготовление (помощь в приготовлении) пищи дома, кормление, доставка горячих обедов, в том числе из столовых, кафе, других учреждений (предприятий) ресторанного хозяйства;

2) приобретение и доставка товаров из магазина или с рынка, доставка книг, газет, журналов, медикаментов за счет граждан, которые обслуживаются;

3) вызов врача, оказание помощи в проведении периодических медицинских осмотров и госпитализации, посещение больных в учреждениях здравоохранения, организация консультаций врачей и других специалистов;

4) помощь в уборке помещения, стирке белья, соблюдении личной гигиены;

5) оформление документов на получение субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг и других видов социальной помощи, внесение платежей;

6) помощь в обработке приусадебных участков (но не более 0,02 гектара);

7) оформление документов на санаторно-курортное лечение, устройство в дом-интернат, пансионат для ветеранов войны и труда;

8) содействие в обеспечении необходимыми техническими и другими средствами реабилитации;

9) решение вопросов в государственных органах, на предприятиях по поручению подопечных;

10) другие социальные услуги.

Обратите внимание: перечень и объем социальных услуг зависят от группы двигательной активности. То есть – чем больше проблем с двигательной активностью, тем больше услуг из указанного перечня будет предоставляться заявителю.

*Постановление «Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг с установлением дифференцированной платы и внесении изменений в перечень социальных услуг, условий и порядка их предоставления структурными подразделениями территориального центра социального обслуживания (предоставление социальных услуг)» №1184 от 19 декабря 2012 года (в редакции от 29.08.2018 г.).

Наша справка

Паллиативный уход – подход, призванный облегчить жизнь неизлечимо больному человеку и его родственникам.

Важно знать

В настоящее время установлены такие размеры прожиточного минимума для разных категорий:

дети до 6 лет – 1779 грн.;

дети от 6 до 18 лет – 2218 грн.;

трудоспособные – 2102 грн.;

нетрудоспособные – 1638 грн.

Когда откажут в помощи?

Договор с соцработником о предоставлении услуг может быть расторгнут:

при отсутствии необходимости в соцуслугах по результатам оценивания потребностей подопечного;

при истечении срока договора;

при изменении места проживания получателя социальных услуг;

при невыполнении подопечным требований договора о предоставлении социальных услуг (в том числе – хамство, грубое отношение к соцработнику);

при установлении недостоверности информации или документов, поданных заявителем при обращении за помощью;

при досрочном разрыве договора по инициативе получателя социальных услуг;

при ликвидации (прекращении деятельности) учреждения, предоставляющего соцуслуги, или приостановлении предоставления соответствующих социальных услуг;

по причине смерти получателя социальных услуг.

Фото: regtoday

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