fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Салон красоты: как просто приготовить дома крем от трещин на ступнях

Салон красоты: как просто приготовить дома крем от трещин на ступнях

За зиму кожа на ногах пересыхает, шелушится, а на пятках иногда даже образуются трещинки.

Чтобы избежать этого, можно приготовить домашний крем для ног, который поможет содержать пятки в порядке и подготовить их к лету.

Возьмите столовую ложку масла зверобоя, чайную ложку барсучьего жира, 0,5 чайной ложки пчелиного воска и по две капли витаминов А и Е.

На водяной бане растопите воск и положите в него барсучий жир и масло зверобоя. Затем снимите крем с огня, добавьте в него по две капли витаминов и тщательно перемешайте.

Вылейте в баночку и остудите. Перед сном втирайте в кожу ног массирующими движениями. Для усиления эффекта можно надеть теплые носки.

Фото: golos.ua

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...
Аватар
Ирина Валентинова ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
  • Интернет-безопасность: как защитить свои личные данные?
    Интернет-безопасность: как защитить свои личные данные?

    Осваивая просторы Интернета, стоит подумать о защите персональных данных. В этом материале вы узнаете, как безопасно пользоваться глобальной сетью, а также научитесь создавать надежные пароли к электронной почте и страничкам в социальных сетях.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Чужое мнение: как преодолеть эту зависимость?
    Чужое мнение: как преодолеть эту зависимость?

    Все мы живем в обществе, поэтому полностью игнорировать чужое мнение было бы неправильно. Главное – не потерять себя. Ведь проблемы начинаются, когда чужое мнение становится важнее, чем наше собственное. А это, в свою очередь, изрядно может испортить нам жизнь.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Будьте здоровы: отслоение ногтя – причины и методы лечения
    Будьте здоровы: отслоение ногтя – причины и методы лечения

    Частичное или даже полное отслоение ногтя от мягких тканей пальца – довольно распространенная проблема. Она не только доставляет неприятности самому человеку, но и весьма заметна со стороны. Отчего возникает это недуг, кому грозит и как вернуть ногтям ухоженный вид, рассказал врач-дерматолог Никита Агафонов.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Полезные советы: выбираем гладильную доску правильно
    Полезные советы: выбираем гладильную доску правильно

    Гладильная доска такой же необходимый в быту элемент, как холодильник и плита. Ведь глажка одежды — это ежедневный процесс. Поэтому, перед тем как купить гладильную доску, нужно обратить внимание на некоторые важные детали.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Копилка полезных советов: как выбрать пластиковые изделия без вреда для здоровья?
    Копилка полезных советов: как выбрать пластиковые изделия без вреда для здоровья?

    Сегодня предметы из пластмассы упрощают нашу жизнь. Мы используем пластиковую посуду, покупаем игрушки и другие необходимые предметы из этого материала. Пластмасса практична и долговечна, не поддается коррозии как железо и не гниет как дерево. А чтобы использование пластика было безвредно для здоровья, важно выбирать его правильно — знать некоторые нюансы и четко понимать предназначение таких изделий.

    ПОДРОБНЕЕ
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить