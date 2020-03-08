Салон красоты: как просто приготовить дома крем от трещин на ступнях

За зиму кожа на ногах пересыхает, шелушится, а на пятках иногда даже образуются трещинки.
Чтобы избежать этого, можно приготовить домашний крем для ног, который поможет содержать пятки в порядке и подготовить их к лету.
Возьмите столовую ложку масла зверобоя, чайную ложку барсучьего жира, 0,5 чайной ложки пчелиного воска и по две капли витаминов А и Е.
На водяной бане растопите воск и положите в него барсучий жир и масло зверобоя. Затем снимите крем с огня, добавьте в него по две капли витаминов и тщательно перемешайте.
Вылейте в баночку и остудите. Перед сном втирайте в кожу ног массирующими движениями. Для усиления эффекта можно надеть теплые носки.
Фото: golos.ua
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