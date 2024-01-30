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Одесский Новый базар 30 января: картошка-красота, самые дешевые яйца (фоторепортаж)

Одесский Новый базар 30 января: картошка-красота, самые дешевые яйца (фоторепортаж)

Одесский Новый базар (он же рынок) в конце января: люди не спеша проходят между рядами, некоторые присаживаются на скамейки. Слышны тихие жалобы, на проклятую войну, магнитные бури и (редко!) на цены.

Наш лучший Новый!

— И что вас картошка по тридцать?

— Потому что самая лучшая на всем Новом!

— А поторговаться?

— Женщина, ну как можно торговаться? Это же не картошка, а красота!

Новый рынок. Котова

— И чего вы вспомнили о Привозе? Привоз — это… Привоз. А это — Новый. Кстати, у нас самые дешевые яйца на всем рынке.

— И дешевле, чем на Привозе?

— Снова Привоз!.. Любите свой Привоз — поезжайте туда. А это наш рынок! Лучший! А название какое — Но-вый!..

Кто-то пытается пошутить, кто-то — наоборот.

А что там с ценами на «лучшем Новом» в конце января?

Цены (за один килограмм) овощей на одесском Новом базаре:

Новый рынок. Котова
Новый рынок. Котова
Новый рынок. Котова
  • картофель – 25-30;
  • лук — 20-30 грн;
  • помидоры — 90-130 грн;
  • свекла — 20-25 грн;
  • кабачки — 100-130 грн;
  • огурцы — 100-230 грн;
  • сладкий перец — 90-170 грн;
  • баклажаны — 100-170 грн;
  • капуста — 15-25 грн;
  • морковь — 20-25 грн;
  • чеснок — 100-120 грн;
  • зелень в пучках «стартует» от 15-20 грн.

Цены (за один килограмм) фруктов на одесском Новом базаре:

Новый рынок. Котова
Новый рынок. Котова
  • яблоки — 25-35 грн;
  • груши — 50-90 грн;
  • лимоны — 70-110 грн;
  • мандарины — 60-120 грн;
  • апельсины — 60-110 грн;
  • бананы –- 60-90 грн;
  • гранаты — 100-160 грн.

Сколько стоят на Новом базаре яйца, творог, брынза:

Новый рынок. Котова
Новый рынок. Котова

 

  • яйца (десяток) — 40-80 грн;
  • брынза — 150-230;
  • творог — 80-180.

Теперь — о ценах на мясо и сало

Новый рынок. Котова

Телятина-говядина:

  • задняя часть — 250-290 грн;
  • антрекот — 200-220 грн;
  • шея — 200-240 грн;
  • ребра — 150-180 грн.

Свинина:

  • задняя часть — 190-230;
  • шея — 260-270 грн;
  • лопатка — 180-200 грн;
  • ребра — 190-200 грн.
  • несоленое сало — от 100 грн (тонкое) до 240 грн (толстое)
  • соленое сало — от 180 грн до 280 грн.

Что почем в рыбных местах Нового базара:

Новый рынок. Котова
Новый рынок. Котова
  • карп — 100-160;
  • толстолобик — 90-140 грн;
  • лобан (он же морской пеленгас) — 90-150 грн;
  • судак — 220-280 грн;
  • сом — 200-250.

Читайте и сравнивайте: Цены на Привозе 26 января: бешеный виноград и «где мой лоток с конфетами?»

Фото: Мария Котова

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