Одесский Новый базар 30 января: картошка-красота, самые дешевые яйца (фоторепортаж)

Одесский Новый базар (он же рынок) в конце января: люди не спеша проходят между рядами, некоторые присаживаются на скамейки. Слышны тихие жалобы, на проклятую войну, магнитные бури и (редко!) на цены.
Наш лучший Новый!
— И что вас картошка по тридцать?
— Потому что самая лучшая на всем Новом!
— А поторговаться?
— Женщина, ну как можно торговаться? Это же не картошка, а красота!
— И чего вы вспомнили о Привозе? Привоз — это… Привоз. А это — Новый. Кстати, у нас самые дешевые яйца на всем рынке.
— И дешевле, чем на Привозе?
— Снова Привоз!.. Любите свой Привоз — поезжайте туда. А это наш рынок! Лучший! А название какое — Но-вый!..
Кто-то пытается пошутить, кто-то — наоборот.
А что там с ценами на «лучшем Новом» в конце января?
Цены (за один килограмм) овощей на одесском Новом базаре:
- картофель – 25-30;
- лук — 20-30 грн;
- помидоры — 90-130 грн;
- свекла — 20-25 грн;
- кабачки — 100-130 грн;
- огурцы — 100-230 грн;
- сладкий перец — 90-170 грн;
- баклажаны — 100-170 грн;
- капуста — 15-25 грн;
- морковь — 20-25 грн;
- чеснок — 100-120 грн;
- зелень в пучках «стартует» от 15-20 грн.
Цены (за один килограмм) фруктов на одесском Новом базаре:
- яблоки — 25-35 грн;
- груши — 50-90 грн;
- лимоны — 70-110 грн;
- мандарины — 60-120 грн;
- апельсины — 60-110 грн;
- бананы –- 60-90 грн;
- гранаты — 100-160 грн.
Сколько стоят на Новом базаре яйца, творог, брынза:
- яйца (десяток) — 40-80 грн;
- брынза — 150-230;
- творог — 80-180.
Теперь — о ценах на мясо и сало
Телятина-говядина:
- задняя часть — 250-290 грн;
- антрекот — 200-220 грн;
- шея — 200-240 грн;
- ребра — 150-180 грн.
Свинина:
- задняя часть — 190-230;
- шея — 260-270 грн;
- лопатка — 180-200 грн;
- ребра — 190-200 грн.
- несоленое сало — от 100 грн (тонкое) до 240 грн (толстое)
- соленое сало — от 180 грн до 280 грн.
Что почем в рыбных местах Нового базара:
- карп — 100-160;
- толстолобик — 90-140 грн;
- лобан (он же морской пеленгас) — 90-150 грн;
- судак — 220-280 грн;
- сом — 200-250.
Читайте и сравнивайте: Цены на Привозе 26 января: бешеный виноград и «где мой лоток с конфетами?»
Фото: Мария Котова