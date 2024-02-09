Цены на Привозе в Одессе 9 февраля: медовое сало и медовые яблочки (фоторепортаж)

«Шахеды» и мед

К продавщице с яблоками подошла подруга, они громко обсуждают, кто и как пережил последнюю шахедную атаку. Обе женщины эмоциональны, пользуются такими выражениями, хоть записывай. Но ведь продавцу и товар нужно рекламировать-продавать. Так что еще та беседа получилась:

– Они же, проклятые, над моим домом летели. А я уже спала, проснулась, начала матом гнать. Ну сил уже нет! Твари проклятые!.. Женщина, да не проходите мимо меня, вы только посмотрите, какие яблочки, сладкие, как мед… Яблочки, яблочки, кто еще забыл купить?! Лучшие яблочки!

– Так тебе было очень страшно? Потому что у меня тахикардия началась, – спрашивает подруга.

– Да не страшно. Отвратительно было, я же вслух кричала все, что о них думаю… А вообще… Вообще, страшно все-таки… Таблетки и капли потом принимала… На работу же утром… Яблочки, медовые яблочки, не проходите, пробуйте, покупайте! Лучших не найдете!..

Прислушиваюсь, думаю: вот вам и дружеская беседа сегодняшнего дня. Такое оно, наше настоящее!

Что касается яблочек, которые сладкие, как мед, то, напомним, на нашем Привозе «сладкий» и «мед» касается почти всего – мандаринов, апельсинов, свеклы. И так далее, так далее.

По этому поводу в мясном корпусе мужчина (показательно не в настроении) даже решил сказать все, что думает по этому поводу:

– Вот говорят о привозных штучках и о его вечном колорите… А тут одна-единственная реклама для всего – все сладкое и медовое! Ну еще «точный вес»… Вот скажите мне, может, у вас и сало сладкое?

Продавец сала на несколько секунд задумался, потом выпалил:

– Да, сладкое!.. Как мед!..

А что там с ценами на Привозе в «июньском» феврале?

Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм):

картофель – 25-35 грн;

лук – 20-30 грн;

помидоры – 50-90 грн;

свекла – 20-25 грн;

кабачки – 60-90 грн;

огурцы – 50-110 грн;

сладкий перец – 60-100 грн;

баклажаны – 80-100 грн;

капуста — 25-40 грн;

чеснок – 100-150 грн;

морковь – 25-30 грн;

зелень в пучках «стартует» от 10 грн.

Цены фруктов на одесском Привозе (за один килограмм):

яблоки – 15-35 грн;

бананы – 45-70 грн;

грейпфруты – 50-60 грн;

гранаты – 80-120 грн;

лимоны – 50-80 грн;

мандарины – 40-80 грн;

апельсины – 50-80 грн.

Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза

яйца (десяток) – 50-90 грн;

брынза – 160-220 грн;

творог – 80-100 грн.

Цены на мясо на одесском Привозе

Говядина-телятина:

задняя часть – 250-270 грн;

телячья шея – 200-210 грн;

ребра – 140-150 грн;

антрекот – 190-200 грн;

Свинина:

задняя часть – 160-180 грн;

шея – 190-200 грн;

лопатка – 150-160 грн;

ребра – 170-180 грн;

сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 90-220 грн;

сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 140-240 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза:

толстолобик – 70-90 грн;

караси – 60-90 грн;

лобан (он же морской пеленгас) – 80-120 грн;

судак – 180-240 грн;

карп – 90-130 грн.

Читайте также и сравнивайте: Цены на Привозе в начале февраля: весенняя морковь, зимний лук.

Фото автора