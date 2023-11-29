На одесском доме Либмана восстановили все скульптуры и башню эркера

Напомним, многострадальный дом Либмана с его длительным ремонтом почти избавился от «лесов» перед самым началом полномасштабной войны.

В августе прошлого года он представил перед нами уже совсем без забора.

Вот только оказалось, что реставрация еще не закончена. Одесские краеведы в своей группе на Facebook отметили в августе этого года:

«Уже скоро год как дом покинули строители. Мы видим купол с темной дырой и статуи с отбитыми руками! Череда последних разрушений памятников архитектуры «кремлевскими освободителями» удлинила список домов, ждущих спасения! Наша городская реставрация, образно говоря, как статуи с отбитыми руками на крыше дома Либмана».

А уже в сентябре этого года мы отметили: на одесском доме Либмана снова ведутся работы. На этот раз — на «высоте».

Сегодня отмечаем: скульптуры и башня эркера уже восстановлены, как видите на наших фото.

По этому поводу в группе «Одесские краеведы» на Facebook констатируют, что «с восстановлением статуй на крыше и башни эркера эпопею реставрации фасада дома Либмана можно считать законченной»…