Новости Одессы и Одесской области

Старый одесский бульвар на военном положении: осенние мотивы и немного позитива (фоторепортаж)

Старый одесский бульвар на военном положении: осенние мотивы и немного позитива (фоторепортаж)

Бульвар Жванецкого на военном положении: фотографировать можно, конечно, далеко не все. Но ведь старый обновленный бульвар открыт, хотя людей здесь обычно не много. Тишина, осенние мотивы… А еще (мы же в Одессе!) всегда есть какая-то изюминка, которая заставит вас улыбнуться.

Бульвар Жванецкого: «С новым годом!»

Проходим на бульвар с улицы Софиевской: старая романтическая арка с «видом без моря» встречает вас многочисленным граффити.

Бульвар Жванецкого
Бульвар Жванецкого

И вот вы уже на бульваре — бывшем Комсомольском, потом бульваре Искусств, теперь им. М.Жванецкого.

Бульвар Жванецкого
Бульвар Жванецкого
Бульвар Жванецкого
Бульвар Жванецкого

Кажется, что вот же только совсем недавно ждали мы, когда его полностью откроют после долгого (в несколько очередей) ремонта. Все заборы были убраны в самом начале того самого 2022-го

Бульвар Жванецкого
Бульвар Жванецкого
Бульвар Жванецкого

Мы даже тогда не успели как следует «дать оценку» возведению нового дома на бульваре и будущему «сухому» фонтану, как началась полномасштабная война.

Забор, за которым начиналось строительство сухого фонтана, до сих пор красуется поздравлением с Новым годом… Конечно, не до фонтана сейчас…

Бульвар Жванецкого: тишина и «уличная взаимопомощь»

Проходя по бульвару, обходим ограждающие ленты, напоминающие и о военном положении, и об этом уже привычном «здесь снимать нельзя».

Бульвар Жванецкого
Бульвар Жванецкого
Бульвар Жванецкого

Бульвар тихий-тихий — с признаками осени, хотя и жара пока стоит летняя.

Бульвар Жванецкого
Бульвар Жванецкого

Детская площадка… Новый жилой дом (почти готовый) — пока за забором… Люди на скамейках: кто-то наслаждается тишиной, кто-то спешит в выставочный зал Союза художников, кто-то изучает интересное нововведение под названием «Уличная взаимопомощь» или окунулся в мобильник, а кое-кто просто радуется, что на бульваре работает мини-кафешка.

Бульвар Жванецкого
Бульвар Жванецкого
Бульвар Жванецкого
Бульвар Жванецкого
Бульвар Жванецкого

Созревают одесские каштаны, а кто-то «находит» старую интересную «штучку» — «памятник» уличному телефону-автомату, словно спрятавшемуся в кустах…

Бульвар Жванецкого

Такой он сегодня — старый одесский бульвар с мотивами осени и военного положения…

Бульвар Жванецкого
Бульвар Жванецкого
Бульвар Жванецкого
Бульвар Жванецкого
Бульвар Жванецкого
Бульвар Жванецкого
Бульвар Жванецкого
Бульвар Жванецкого

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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