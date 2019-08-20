Сколько стоит собрать ребенка в школу: цены-2019 на школьные товары в Одессе

Родителям школьников предстоят серьезные хлопоты Выбрать школьную и спортивную формы, канцелярские принадлежности, рюкзаки и еще множество мелочей, без которых невозможно представить занятия. Во сколько сегодня обойдется сбор ребенка в школу?

Обязательные покупки

Школьная форма для мальчика – это брюки, пиджак, сорочка (иногда требуется вышиванка). Для девочки школьный гардероб включает платье/сарафан, юбку, жакет, блузку и жилет. Варианты школьной одежды определяются как предпочтениями самих школьников, так и правилами учебного заведения.

Канцелярские принадлежности – ручки, карандаши, ластик, линейка, материалы для творчества (пластилин, краски, цветная бумага, клей и т. п.), пенал, альбомы для рисования и другое.

Форма для занятий физкультурой – спортивный костюм, спортивная обувь, футболки, шорты.

Рюкзак или портфель – безусловный атрибут школьной экипировки.

Конкретно

Цены на школьные товары в 2019 году

Брюки для мальчика – от 300 до 700 грн.

Пиджак для мальчика – от 350 до 500 грн.

Сорочка – от 250 до 400 грн.

Костюм – для мальчика от 650 до 1300 грн.

Платье для девочки – от 400 до 750 грн.

Сарафан – от 350 до 650 грн.

Юбка – от 160 до 340 грн.

Вышиванка – от 350 до 550 грн.

Спортивный костюм – от 250 до 600 грн.

Туфли – от 400 до 1500 грн.

Кроссовки – от 300 до 1200 грн.

Кеды – от 250 до 800 грн.

Рюкзак/портфель – от 300 до 2500 грн.

Сумка для обуви – от 100 до 300 грн.

Аксессуары (банты, галстуки) – от 70 до 125 грн.

Материалы для творчества (краски, пластилин, кисточки, ножницы, картон) – от 200 до 450 грн.

Письменные принадлежности (ручки, тетрадки) – от 400 до 650 грн.

Несложный подсчет в итоге дает кругленькую сумму, которую родители школьников должны выделить, чтобы собрать ребенка в школу. Минимум, уйдет 3000 гривен.

Какие еще могут быть расходы?

Одесская мэрия запретила школам требовать деньги с родителей учеников. Тем не менее, каждый год в общеобразовательных учебных заведениях приходится платить обязательные сборы. Сумма зависит от самого учебного заведения, состояния кабинета и здания в целом. Иногда родительских взносов на ремонт класса или спортзала удается избежать, но все равно находятся другие статьи затрат, как, например, установка кулера с водой в классе.

Также не всегда в наличии есть необходимые учебные материалы. Тогда родители вынуждены докупать, к примеру, тетради с упражнениями по украинскому или английскому языку. Стоят они от 20 грн.

Обратите внимание! Во многом итоговая сумма расходов зависит от того, где покупать товары. Приобретая одежду в брендовых магазинах и торговых точках в центре города, придется потратить больше, чем при заказе формы в интернете или покупке на рынке «7 км». На стоимость также влияет материал, из которого пошита одежда. Например, самым недорогим будет костюм китайского производства, а вот изделия из Турции обойдутся дороже.

Цитата

Нужна ли форма одесским школьникам?

Елена Буйневич, директор Департамента образования и науки Одесского горсовета:

«У заведения могут быть эмблемы, рекомендованные цвета, но заставлять носить форму никто не имеет права. Поэтому в выборе одежды для школы стоит руководствоваться: качеством ткани и удобством вещей, желанием выбрать цвет, который отличает учащихся одного заведения, или отсутствием такого желания, наличием нескольких вещей для обеспечения гигиены. Главное же – здравый смысл».

Фото: ru.kolo.poltava.ua