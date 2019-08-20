ГАСК о проверке отеля «Токио Стар»: «Мы не нашли подтверждения тому, что там можно жить»

После пожара специалисты ГАСКа подняли документы. Нашлось несколько деклараций. Однако ни в одной не было указано, что помещение гостиницы «Токио Стар» предназначено для того, чтобы туда селить людей.

Об этом заявили на заседании комиссии по вопросам техногенной безопасности облгосадминистрации, сообщает dumskaya.net. Как стало известно, владелец, открывая гостиницу в трамвайном депо, по бумагам провел ее как нежилое помещение. Также чиновники утверждают: бизнесмен не указал, что собирается реконструировать здание и менять его целевое назначение.

– Мы не нашли документального подтверждения тому, что можно жить в здании по улице Водопроводной, 1а, – отметил замдиректора ГАСИ Игорь Черкасов. – Так, согласно документам, помещения, расположенные по этому адресу, проходят как склады, которые якобы сдавали в аренду.

Всплывшие подробности явно не сыграют на руку владельцу отеля Вадиму Черному, который со дня на день ждет приговора суда. Как мы писали ранее, бизнесмена уже задержали.

Прокуроры объявили предпринимателю о подозрении, однако пока не избрали меру пресечения. Предварительно известно, что Вадиму Черному грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, во время пожара в отеле «Токио Стар» в ночь на 17 августа погибло 9 постояльцев. Еще 18 человек пострадало.

Фото: golos.ua