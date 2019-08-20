В Белгороде-Днестровском пенсионер погиб из-за сигареты

Около двух часов ночи местным спасателям сообщили о пожаре на улице Солнечной. Там загорелась квартира на втором этаже девятиэтажного дома.
Об этом рассказали в управлении ГСЧС в Одесской области.
Когда огнеборцы прибыли на место, то увидели пылающие в жилище домашние вещи. В горящей квартире нашли бездыханное тело 63-летнего мужчины. Рядом дымилась непотушенная сигарета.
Именно она, судя по всему, и стала причиной вспыхнувшего пожара. По предварительной версии, трагедия произошла из-за неосторожного обращения с огнем во время курения.
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Фото: vesti-ukr.com
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