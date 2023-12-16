Предновогоднее настроение: в центре Одессы «созрели» мандарины, а на Таирова – вырос «еловый лес» (фоторепортаж)

Сегодня наши корреспонденты побывали в центре города и не только и сделали несколько предпраздничных-предновогодних фото.

Итак, центр Одессы, середина декабря… И что мы видим? Деревья, усыпанные самыми что ни на есть новогодними фруктами – ароматными мандаринами. Ну, ладно, может, и не настолько уж и ароматными, как на рынке, но, согласитесь, какое настроение создают!

А на Таирова – своя атмосфера: здесь открылись елочные базары. Чем-то они напоминают еловый лес, верно?

А это Киевский рынок. Тоже в предновогоднем настроении: ведь на прилавках – да-да, те самые новогодние фрукты:

Надеемся, что хоть немного предновогоднего настроения прохладным субботним веером мы вам все же создали. И, надеемся, это подобных фоторепортажей у нас будет еще не один.

А ранее мы рассказывали, как поднимает настроение одесситам известный арт-объект – запорожец Луиджи.