Новости Одессы и Одесской области

Предновогоднее настроение: в центре Одессы «созрели» мандарины, а на Таирова – вырос «еловый лес» (фоторепортаж)

Предновогоднее настроение: в центре Одессы «созрели» мандарины, а на Таирова – вырос «еловый лес» (фоторепортаж)

Все меньше и меньше времени остается до Рождества и Нового года… И несмотря на войну и военное положение большинство из нас ждут эти праздники с нетерпением и, соответственно на наших улицах появляется все больше «примет», цель которых – создать то самое предновогоднее настроение. И Одесса – само собой не исключение.

Сегодня наши корреспонденты побывали в центре города и не только и сделали несколько предпраздничных-предновогодних фото.

Мандарины в центре Одессы

Итак, центр Одессы, середина декабря… И что мы видим? Деревья, усыпанные самыми что ни на есть новогодними фруктами – ароматными мандаринами. Ну, ладно, может, и не настолько уж и ароматными, как на рынке, но, согласитесь, какое настроение создают!

Одесса, мандариновое дерево

Мандариновые деревья в Одессе

Центр Одессы, декабрь 2023

В Одессе "созрели" мандарины

А на Таирова – своя атмосфера: здесь открылись елочные базары. Чем-то они напоминают еловый лес, верно?

Елочный базар на Таирова

Одесский елочный базар

А это Киевский рынок. Тоже в предновогоднем настроении: ведь на прилавках – да-да, те самые новогодние фрукты:

Киевский рынок, декабрь 2023

Надеемся, что хоть немного предновогоднего настроения прохладным субботним веером мы вам все же создали. И, надеемся, это подобных фоторепортажей у нас будет еще не один.

А ранее мы рассказывали, как поднимает настроение одесситам известный арт-объект – запорожец Луиджи.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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