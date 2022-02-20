Февраль по-одесски: балконы – в предчувствии весны (фоторепортаж)

Ах, одесские балконы-балкончики в старой (простите, исторической) части города. Где-то – целые терема, именуемые «царь-балконы», где-то – только «память» о том, что эта архитектурная «нужность» когда-то здесь пребывала… Как поживаете, когда в Одессе – февраль, уже ощутимо перетекающий в весну?

Поднимаем голову вверх, изучаем балконное разнообразие и их невероятные функциональные возможности.

Что до «ассортимента», то видим, какие хочешь – и те, что еле дышат, и те, что еще очень даже ничего, и те, которые «родились» недавно каким-то невероятным чисто одесским способом.

На одних еще наблюдаются следы Нового года, другие уже выставили основания для будущих цветников. На некоторых – скульптуры, арт-объекты, другие утопают в прочих красивостях. Ну или совсем наоборот…

И сразу видно: здесь балкон – просто так, а здесь приспособлен под склад. Здесь балкон – исключительно сушилка для белья, а здесь – зона отдыха с кофепитием и «для покурить». А этот – дополнительная жилплощадь, а вон тот – для «вы ж посмотрите, как красиво!». Балконы как доска объявлений, как выражение эмоций… А есть балконы, выполняющие сразу все эти функции и еще немного.

И чем ближе к весне, тем все больше стараются одесситы приукрасить свой балкончик, пусть многие из них не ахти, а на некоторые так вообще лучше не выходить во избежание…

С решетками и вагонкой, стеклами и пленкой. Или оголенные – какими были созданы вместе с домом.

Пока одесские балконы чуть притихли в ожидании весны. Совсем скоро многие из них зазеленеют-зацветут, радуя глаз (стоит только голову поднять!), другие станут местом ежевечерних посиделок, а с какого-то балкона раздастся живая музыка в исполнении одесского музыканта, как это было в Одессе во времена строгого карантина.

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