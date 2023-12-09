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Декабрь по-одесски: субботнее настроение Городского сада (фоторепортаж)

Декабрь по-одесски: субботнее настроение Городского сада (фоторепортаж)

Декабрьская одесская суббота в Горсаду… Погода «так себе», да и короткие дни настроение не поднимают. Уже не день, но еще не вечер. Людей очень мало, а вот у елки, которая называется «главной» – небольшой ажиотаж…

Какое настроение у Городского сада в эти декабрьские дни? Самое разнообразное… Да, дни короткие, сумерки быстро набегают, погода «мокрая», фонтан законсервированный, Ротонда тихая-тихая…

Одесский Горсад в декабре-2
Одесский Горсад в декабре-3
Одесский Горсад в декабре
Одесский Горсад в декабре, деревья
Одесский Горсад в декабре-4
Одесский Горсад в декабре-5
Одесский Горсад в декабре, фонтан

А вот возле недавно открытой елки – люди с детьми, пришли на «главную» посмотреть. Только и слышно: «Когда ее уже включат?».

Еще немного рановато для «сияния», елку включают ближе к вечеру, а вот кролики-голуби рядом с «главной» – в «полном объеме».

Вид на елку из Горсада, Одесса, декабрь 2023
Одесса, главная елка, декабрь 2023
Одесский Горсад в декабре. аллея
Одесский Горсад в декабре, у Ротонды

– Елка кажется какой-то суровой и слишком большой. Или это потому, что день сегодня какой-то стальной?.. Или все так кажется потому, что война? – размышляет пожилая женщина.

Присматриваюсь к двум маленьким елочкам, которые установили дети Одессы в Городском саду: стоят себе, снег и дождь достойно выдержали.

Одесский Горсад в декабре-9
Одесский Горсад в декабре-10
Одесский Горсад в декабре, зеленое дерево
Одесский Горсад в декабре, елки

А настроение у нашего Городского сада – словно «на выбор». Там – еще почти лето: деревья зеленые, потому что не успели даже пожелтеть во время очень теплых осенних погодных прихотей, а там – уже глубокая осень; о зиме напоминают только эти елки, да еще предновогодние украшения расположенных здесь кафешек-ресторанчиков…

Одесский Горсад в декабре, зелень
Одесский Горсад в декабре, фонарь
Одесский Горсад в декабре-6
Одесский Горсад в декабре, ресторан
Одесский Горсад в декабре-7
Одесский Горсад в декабре-8
Одесский Горсад в декабре, почти осень
Одесский Горсад в декабре, листья
Одесский Горсад в декабре, скамейка и дерево
Одесский Горсад в декабре, кафе

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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