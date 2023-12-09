Декабрь по-одесски: субботнее настроение Городского сада (фоторепортаж)

Какое настроение у Городского сада в эти декабрьские дни? Самое разнообразное… Да, дни короткие, сумерки быстро набегают, погода «мокрая», фонтан законсервированный, Ротонда тихая-тихая…

А вот возле недавно открытой елки – люди с детьми, пришли на «главную» посмотреть. Только и слышно: «Когда ее уже включат?».

Еще немного рановато для «сияния», елку включают ближе к вечеру, а вот кролики-голуби рядом с «главной» – в «полном объеме».

– Елка кажется какой-то суровой и слишком большой. Или это потому, что день сегодня какой-то стальной?.. Или все так кажется потому, что война? – размышляет пожилая женщина.

Присматриваюсь к двум маленьким елочкам, которые установили дети Одессы в Городском саду: стоят себе, снег и дождь достойно выдержали.

А настроение у нашего Городского сада – словно «на выбор». Там – еще почти лето: деревья зеленые, потому что не успели даже пожелтеть во время очень теплых осенних погодных прихотей, а там – уже глубокая осень; о зиме напоминают только эти елки, да еще предновогодние украшения расположенных здесь кафешек-ресторанчиков…

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