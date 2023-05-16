Сезонная работа: учитывается ли она в стаж и как влияет на пенсию

К сезонной работе, например, относится работа в сельском хозяйстве, садоводстве, виноградарстве, а также в санаторно-курортных заведениях, туристической сфере. Поскольку такая работа длится меньше года, есть особенности с зачетом этого периода в стаж для назначения пенсии. К чему надо быть готовым?

Какая работа считается сезонной?

При приеме на сезонную работу с работником заключается срочный трудовой договор. По информации Государственной службы по вопросам труда, договор на выполнение сезонной работы заключается, если такая работа:

не может выполняться в течение всего года из-за природных и климатических условий, поэтому выполняется только в течение определенного периода, не превышающего 6 месяцев;

такая работа включена в Список сезонных работ и сезонных отраслей (он, увы, не содержит конкретных профессий и должностей).

Если не будет выполнено хотя бы одно из перечисленных условий, то такая работа не будет считаться сезонной.

Как сезонные работы засчитываются в стаж

Важно понимать, как сезонная работа засчитывается в стаж: в будущем это повлияет на право получать пенсию.

Если говорить о периодах работы после 1 января 2004 года, то главным критерием является уплата страховых взносов. Весь стаж после этой даты исчисляется по одинаковым правилам. Согласно статье 24 Закона «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», страховой стаж – это период, в течение которого лицо подлежит общеобязательному государственному пенсионному страхованию и за который ежемесячно уплачены страховые взносы (ЕСВ) в сумме не меньше минимального страхового вклада.

Если минимальный взнос за месяц уплачен, весь месяц засчитывается в стаж. Если человек отработал сезон, то зачисление этого периода в стаж будет зависеть от того, за какие месяцы и в каком объеме уплачены страховые взносы.

Какой минимальный размер единого взноса

Минимальный размер единого взноса на общеобязательное социальное страхование в 2023 году составляет 1474 гривны в месяц.

Как раньше зачитывался стаж

Однако до 2004 года правила для сезонных работ были несколько иными. Так, согласно статье 61 Закона «О пенсионном обеспечении», работа в течение полного сезона на предприятиях и в организациях сезонных отраслей промышленности засчитывалась в стаж как год работы независимо от ведомственной подчиненности.

Соответствующий список сезонных работ и сезонных отраслей был утвержден Постановлением Кабинета Министров №278 от 28 марта 1997 года (последняя редакция от 22.05.2021 г.). К таким работам относятся некоторые виды деятельности в лесном и сельском хозяйстве, торфяной промышленности, а также в санаторно-курортных заведениях и заведениях отдыха. Остальные сезонные работы засчитывались в стаж по их фактической продолжительности.

Допустим, человек всю жизнь работал на сезонных работах и собирается на пенсию в ближайшее время. В таком случае периоды работы до 1 января 2004 года будут учитываться по старым правилам (с учетом записей трудовой книжки или справок с работы в зависимости от вида работ), а после указанной даты – по новым (исключительно на основании данных о страховых взносах).

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