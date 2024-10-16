Тыквенные чудеса, или как в Одессе готовятся к «празднику нечистых» (фоторепортаж)

Да, да, до него еще две недели (кто отмечает, тот знает, что это произойдет 31 октября). Это во-первых. Во-вторых, такое у нас время: у нас теперь «нечисть» ну очень конкретна, имеет совсем другое название. Да и вообще не до праздников как-нибудь. Ну это кому как.

Вот, например, услышала на рынке в рядах с тыквами:

– А вы тыквы вырезаете?

– Могу разрезать.

– Да я имею в виду, чтобы страшно было. Для Хэллоуина.

– Какого вам еще Хэллоуина? Ешьте себе тыкву, могу кусками нарезать. Зачем такую красоту полезную уродовать?

Тыквы действительно красивые и очень разные. Есть «мега», есть меньше. Различных оттенков и даже цветов… Может, поэтому мы сделанные из них страшные нечистые рожицы и не увидели (пока). Это, по-видимому, ближе к 31 октября.

А вот на улицах города тыквенные чудеса – почти на каждом шагу. Кофейни и другие заведения так и пытаются создать неповторимую композицию с тыквами.

Но неповторимости немного не хватает. Зато красиво. Кажется, настоящий тыквенный праздник, не имеющий никакого отношения к тому самому дню «нечистых». Просто такие вот одесские тыквенные чудеса. Опять-таки – кому как.

Идешь себе, присматриваешься: ага, тыквы на улицах, это уже настоящая осень… Как это все выглядит – смотрите на наших фотографиях.

А вот что касается самого Хэллоуина, то напомним: Праздник Хэллоуин отмечают в конце октября, уже не одно столетие. По поверью, именно в эту дату оживает всякая нечисть, которая так и норовит напугать людей. Поэтому праздник принято считать самым страшным, но в то же время самым смешным (добавим: для кого-то еще и самым вкусным).

Этот праздник – традиция древних кельтов. Хэллоуин начинается в канун праздника Всех святых, в ночь с 31 октября на 1 ноября. Один из самых главных атрибутов праздника – светильник Джека, который представляет собой тыкву с вырезанными глазами и ртом, и свечой внутри…

Как видите, на одесских улицах тыквы целые и красивые. На прилавках одесских рынков тыквы сейчас в тренде…

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