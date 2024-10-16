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Тыквенные чудеса, или как в Одессе готовятся к «празднику нечистых» (фоторепортаж)

Тыквенные чудеса, или как в Одессе готовятся к «празднику нечистых» (фоторепортаж)

Какие такие «тыквенные чудеса» могут быть?.. Разве что вспомнить, что оно такое по давним народным украинским традициям – «дать гарбуза»? Да нет, мы сейчас не об этом. Вы ведь, наверное, помните, что скоро состоится тот самый «праздник нечистых»? Да, мы про Хэллоуин.

Да, да, до него еще две недели (кто отмечает, тот знает, что это произойдет 31 октября). Это во-первых. Во-вторых, такое у нас время: у нас теперь «нечисть» ну очень конкретна, имеет совсем другое название. Да и вообще не до праздников как-нибудь. Ну это кому как.

Вот, например, услышала на рынке в рядах с тыквами:

– А вы тыквы вырезаете?

– Могу разрезать.

– Да я имею в виду, чтобы страшно было. Для Хэллоуина.

– Какого вам еще Хэллоуина? Ешьте себе тыкву, могу кусками нарезать. Зачем такую красоту полезную уродовать?

Тыквы на одесском рынке
Одесский рынок, тыквы
Хэллоуин в Одессе
Одесские улицы осенью

Тыквы действительно красивые и очень разные. Есть «мега», есть меньше. Различных оттенков и даже цветов… Может, поэтому мы сделанные из них страшные нечистые рожицы и не увидели (пока). Это, по-видимому, ближе к 31 октября.

А вот на улицах города тыквенные чудеса – почти на каждом шагу. Кофейни и другие заведения так и пытаются создать неповторимую композицию с тыквами.

Тыквы у одесского кафе
Одесса, тыквенная композиция
Одесса: осенний натюрморт
Осень в Одессе

Но неповторимости немного не хватает. Зато красиво. Кажется, настоящий тыквенный праздник, не имеющий никакого отношения к тому самому дню «нечистых». Просто такие вот одесские тыквенные чудеса. Опять-таки – кому как.

Идешь себе, присматриваешься: ага, тыквы на улицах, это уже настоящая осень… Как это все выглядит – смотрите на наших фотографиях.

А вот что касается самого Хэллоуина, то напомним: Праздник Хэллоуин отмечают в конце октября, уже не одно столетие. По поверью, именно в эту дату оживает всякая нечисть, которая так и норовит напугать людей. Поэтому праздник принято считать самым страшным, но в то же время самым смешным (добавим: для кого-то еще и самым вкусным).

Этот праздник – традиция древних кельтов. Хэллоуин начинается в канун праздника Всех святых, в ночь с 31 октября на 1 ноября. Один из самых главных атрибутов праздника – светильник Джека, который представляет собой тыкву с вырезанными глазами и ртом, и свечой внутри…

Как видите, на одесских улицах тыквы целые и красивые. На прилавках одесских рынков тыквы сейчас в тренде…

Тыквы на одесских улицах
Одесса: скоро Хэллоуин
Осень по-одесски, тыквы
Одесса готовится к Хэллоуину
Одесса, тыквенная композиция

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Мария Котова ПРОФИЛЬ
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