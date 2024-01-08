Эта мифично-неизвестная Аркадия: одесский краевед презентовал новую книгу (фоторепортаж)

Откуда твое имя, Аркадия?

Презентация проходила в зале, где не было свободного места. Люди очень внимательно слушали Дмитрия Жданова. Мешали только воздушные тревоги.

Какая же интересная тема — наша одесская Аркадия: мистическая, загадочная. А Дмитрий Жданов нашел много малоизвестных материалов, вошедших в это интересное издание.

Что мы знаем о нашей Аркадии? После презентации я честно себе призналась: почти ничего. Дмитрий Жданов начал свой рассказ с того, что эта местность давно стала частью одесского мифа.

Все начинается с названия. Как Аркадия стала Аркадией?

— Такое название дал своей даче директор одесской конки Эмиль Камбье. Это было в конце XIX века. Но почему он назвал ее Аркадией?.. Не потому ли, что еще в 1839 году профессор Ришельевского лицея Константин Зеленецкий первым упомянул это мифическое, магическое и поэтическое «Аркадия» в контексте приморской балки возле Одессы? Он назвал «Аркадией» дачу Александра Стурдзы, что располагалась на плато, которое сейчас называется Гагаринским, — начинает свой рассказ Дмитрий Жданов.

Вся Аркадия — в одной книге

А далее следует интересный рассказ о рождении и развитии курорта, об аркадийских дачах и пляжах, морских купаниях.

О, сколько тайн раскрыто в книге! Сколько интересных историй вы узнаете, читая и рассматривая малоизвестные открытки Аркадии прошлых времен. Отдельная история курорта — трамвайная и подземная (катакомбная).

Кто жил в Аркадии? А что наделали местности многочисленные оползни?! А когда отдых в Аркадии стоил сотни миллионов?

А как выглядит наша аркадия в кино? Кстати, вопрос, в каких фильмах снималась Аркадия, стал не таким уж легким для слушателей. Ответ тоже найдете в книге. Узнаете, сколько деревьев было в Аркадии сто лет назад.

Вы много чего узнаете еще. Как отметил редактор издания Кирилл Булаховский, «благодаря Дмитрию Жданову я начал открывать для себя Одессу».

— Работы Дмитрия Жданова лишены имперского наслоения, вся представленная информация строго выверена, его книги сугубо историчны, — подчеркнул Кирилл.

Книга «Истории старой Аркадии уже есть во многих библиотеках города. А приобрести ее можно в «Книгарні-кав’ярні» госпожи Галины Дольник на ул. Екатерининской, 77.

Фото: Мария Котова