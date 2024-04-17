В Одессе открылась фотовыставка о тяжелейшей работе пожарных в дни войны (фоторепортаж)

Все представленные фотографии делали сотрудники пресс-службы ГСЧС Одессы во время ликвидации последствий вражеских обстрелов нашего региона с начала полномасштабного вторжения.

О, эти лица! Эти завалы, из-под которых спасают людей. А еще эти «масштабы» сплошной беды – «подарка» рашистов…

«Мы хотим, чтобы каждый видел и знал, в каких условиях работают наши пожарные, хотим, чтобы каждый знал, сколько боли, бед и ужаса нам приносит эта война и какой ценой мы вместе одерживаем Победу», – сообщают в ГСЧС.

Это так. Потому что каждая представленная работа – щемящий рассказ о том или ином ужасном мгновении из жизни региона во время полномасштабного вторжения.

Они пронзительны, они – живой рассказ об этой войне… Впечатляет и своеобразный коллаж, где изображены лица спасателей, убитых россией.

На выставку пришла мать с семьей одного из тех, кого с нами уже нет – Виталия Алимова. Женщина в черном касается лица своего сыночка на фотографии, плачет… Говорить ничего не может…

Спасатель Виталий Алимов скончался в больнице после травм, полученных во время ракетной атаки 15 марта.

Выставка будет представлена до 22 апреля в Культурном центре UNION по адресу: город Одесса, ул. Троицкая, 43.

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