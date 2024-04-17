Новости Одессы и Одесской области

В Одессе открылась фотовыставка о тяжелейшей работе пожарных в дни войны (фоторепортаж)

В Одессе открылась фотовыставка о тяжелейшей работе пожарных в дни войны (фоторепортаж)

«Путь к победе сквозь огонь»… Так называется фотовыставка, которая открылась в Культурном центре UNION на улице Троицкой в Одессе. Она посвящена сверхтяжелой работе наших спасателей во время полномасштабного вторжения. Здесь каждая фотография полнится болью и страданием, яростью и героизмом.

Все представленные фотографии делали сотрудники пресс-службы ГСЧС Одессы во время ликвидации последствий вражеских обстрелов нашего региона с начала полномасштабного вторжения.

О, эти лица! Эти завалы, из-под которых спасают людей. А еще эти «масштабы» сплошной беды – «подарка» рашистов…

Фотовыставка в Одессе
«Путь к победе сквозь огонь»: фотовыставка в Одессе
Фотовыставка в Одессе2
Фотовыставка в Одессе3
Фотовыставка в Одессе4
Фотовыставка в Одессе5
Фотовыставка в Одессе6

«Мы хотим, чтобы каждый видел и знал, в каких условиях работают наши пожарные, хотим, чтобы каждый знал, сколько боли, бед и ужаса нам приносит эта война и какой ценой мы вместе одерживаем Победу», – сообщают в ГСЧС.

Это так. Потому что каждая представленная работа – щемящий рассказ о том или ином ужасном мгновении из жизни региона во время полномасштабного вторжения.

Фотовыставка в Одессе7
Фотовыставка в Одессе8
Фотовыставка в Одессе9
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Фотовыставка в Одессе11
Фотовыставка в Одессе12
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Фотовыставка в Одессе14

Они пронзительны, они – живой рассказ об этой войне… Впечатляет и своеобразный коллаж, где изображены лица спасателей, убитых россией.

На выставку пришла мать с семьей одного из тех, кого с нами уже нет – Виталия Алимова. Женщина в черном касается лица своего сыночка на фотографии, плачет… Говорить ничего не может…

Спасатель Виталий Алимов скончался в больнице после травм, полученных во время ракетной атаки 15 марта.

На выставке в Одессе, мать погибшего спасателя
Фотовыставка в Одессе
В память о погибших спасателях
Фотовыставка в Одессе2
Фотовыставка в Одессе3
Фотовыставка в Одессе4
Фотовыставка в Одессе5
Фотовыставка в Одессе6

Выставка будет представлена до 22 апреля в Культурном центре UNION по адресу: город Одесса, ул. Троицкая, 43.

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Мария Котова ПРОФИЛЬ
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