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Влюбленные зайцы, красавица сова и «классические» котики: в тихом центре Одессы притаился двор-сказка (фоторепортаж)

Влюбленные зайцы, красавица сова и «классические» котики: в тихом центре Одессы притаился двор-сказка (фоторепортаж)

Тихий одесский центр… Обычный дом… Да нет, пожалуй, совсем не обычный. Это же настоящий двор-сказка! Да-да, конечно, с котиками.

И вот вы, уже догадываясь, что котики – это первое, что вы увидите во дворике по улице Княжеской, все же ошибаетесь. Да, без котиков – оно ведь никак. Но первое, что бросилось в глаза – это маленькая скульптура… влюбленных зайцев. Под зонтиком (на всякий случай).

Влюбленные зайцы в одесском дворике

Скульптура в одесском дворике

И хотя женщина, вместе со мной впервые попавшая в этот дворик, уверяла, что это кролики, все равно, как говорится, милота. Кстати, я все равно считаю, что это зайцы. Вы только на них присмотритесь: улыбка сама собой возникает на лице, когда видишь такое.

В одесском дворике: зайцы или кролики?

Одесса, зайцы под зонтиком

Двор-сказка в Одессе

А цветы, какие цветы! Еще и высадили как! Сказочные клумбы с камнями (кажется, с одесских пляжей). Ну а эти пни-стульчики!..

Одесский дворик

Цветы в одесском двррике

Вы также можете узнать: В одесском дворе живет Русалочка (фото)

Вот так заходишь, видишь все, и выходить не хочется, хотя и поглядывают на вас местные жители (времена у нас такие) немного сердито.

Встретившаяся сова – совсем же красавица! Так вот символ мудрости сидит себе среди грибов и радуется вашему вниманию к ней.

Кажется, каждый уголок украсили живущие здесь одесситы. Настоящий двор-сказка!..

В одесском дворике: скульптура-сова

В одесском дворике, украшения

Ну а что там с местными котиками? Вот вам и котики – маленькие панно с пушистиками сделаны из крышечек от бутылок. Они развешены в нескольких местах дворика: любуйтесь и знайте, что из бутылочек можно много интересного, полезного и приятного на вид сделать.

В одесском дворике: панно с котиками

Дворик на Княжеской, котик

Кстати, красавец-котик (или кошечка) с ошейником нам тоже встретился. Настоящий, живой, ведет себя как хозяин дворика. Смотрел он на нас внимательно, как будто что-то рассказать хотел. Может, о том, как ему посчастливилось жить не на улице, а в настоящем сказочном дворе?..

Котик в одесском дворике

Клумба в одесском дворике

Одесский дворик-сказка

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Мария Котова ПРОФИЛЬ
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