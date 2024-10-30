Влюбленные зайцы, красавица сова и «классические» котики: в тихом центре Одессы притаился двор-сказка (фоторепортаж)

И вот вы, уже догадываясь, что котики – это первое, что вы увидите во дворике по улице Княжеской, все же ошибаетесь. Да, без котиков – оно ведь никак. Но первое, что бросилось в глаза – это маленькая скульптура… влюбленных зайцев. Под зонтиком (на всякий случай).

И хотя женщина, вместе со мной впервые попавшая в этот дворик, уверяла, что это кролики, все равно, как говорится, милота. Кстати, я все равно считаю, что это зайцы. Вы только на них присмотритесь: улыбка сама собой возникает на лице, когда видишь такое.

А цветы, какие цветы! Еще и высадили как! Сказочные клумбы с камнями (кажется, с одесских пляжей). Ну а эти пни-стульчики!..

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Вот так заходишь, видишь все, и выходить не хочется, хотя и поглядывают на вас местные жители (времена у нас такие) немного сердито.

Встретившаяся сова – совсем же красавица! Так вот символ мудрости сидит себе среди грибов и радуется вашему вниманию к ней.

Кажется, каждый уголок украсили живущие здесь одесситы. Настоящий двор-сказка!..

Ну а что там с местными котиками? Вот вам и котики – маленькие панно с пушистиками сделаны из крышечек от бутылок. Они развешены в нескольких местах дворика: любуйтесь и знайте, что из бутылочек можно много интересного, полезного и приятного на вид сделать.

Кстати, красавец-котик (или кошечка) с ошейником нам тоже встретился. Настоящий, живой, ведет себя как хозяин дворика. Смотрел он на нас внимательно, как будто что-то рассказать хотел. Может, о том, как ему посчастливилось жить не на улице, а в настоящем сказочном дворе?..

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