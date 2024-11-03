На одесском бульваре Жванецкого появилось необычное обновление (фото)

Напомним, еще до войны на бульваре появилось металлическое ограждение. Здесь должен был появиться сухой фонтан. Случилось это в конце 2021 года. Потому тогда забор и украсили поздравлением одесситов с Новым годом.

В начале 2022 года началось полномасштабное вторжение… Как-то не фонтанов – что сухих, что классических. Забор с тех пор и стоял. С тем же поздравлением. Читать было немного смешно. Особенно в летнюю жару…

Так вот, чтобы не было смешно, старый забор украсили или (как для кого) прикрыли. Как видите на фото, это что-то вроде фотообоев с этюдами ранней осени. Красиво, кстати.

Но ведь часть забора, как видите, все равно осталась неприкрытой. Что на нем? Конечно же, то самое старое поздравление с Новым годом…

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