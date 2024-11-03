На одесском бульваре Жванецкого появилось необычное обновление (фото)

Забор на бульваре Жванецкого обновили. Речь идет о том самом старом строительном ограждении, которое прикрывает место, где должен был появиться сухой фонтан. Обновление забора оказалось необычным.
Напомним, еще до войны на бульваре появилось металлическое ограждение. Здесь должен был появиться сухой фонтан. Случилось это в конце 2021 года. Потому тогда забор и украсили поздравлением одесситов с Новым годом.
В начале 2022 года началось полномасштабное вторжение… Как-то не фонтанов – что сухих, что классических. Забор с тех пор и стоял. С тем же поздравлением. Читать было немного смешно. Особенно в летнюю жару…
Так вот, чтобы не было смешно, старый забор украсили или (как для кого) прикрыли. Как видите на фото, это что-то вроде фотообоев с этюдами ранней осени. Красиво, кстати.
Но ведь часть забора, как видите, все равно осталась неприкрытой. Что на нем? Конечно же, то самое старое поздравление с Новым годом…
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