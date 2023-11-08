Ноябрь по-одесски: тепло, пасмурно и немного дождит (фоторепортаж)

Теплый-теплый октябрь — позади. Ноябрь царствует на улицах Одессы: немного дождит, немного пасмурно…

Но, как мы отметили, еще работают одесские фонтаны; кафешки не спешат расставаться с хеллоуинским нарядом. А вообще относительно наряда наших кафе, то, кажется, едва ли не главная тематика — котики.

А вот живые уличные хвостатики уже ищут себе теплые места: их уже не так часто встретишь по дороге…

Ноябрь старательно украшает улицы: вы только посмотрите, какая красота! Все осенние оттенки — перед вами. А какое разнообразие: здесь — на дереве один-единственный листик, а там — почти все еще на ветках, да еще и зеленые.

Женщина с маленьким сынишкой прогуливаются неподалеку от Оперного. Любуются фонтаном, рядом — добродушный песик в прекрасном настроении.

— Так странно!.. Так вот присматриваешься, кажется, что все хорошо, все привычно… Но ведь война… Муж на фронте, а мы здесь живем от прилета к прилету. Еще и осенней красотой любуемся. А что делать? Надо быть сильными, стойкими и улыбаться, — говорит женщина.

Слушаю, думаю: как хорошо, что я это услышала. Молодая женщина рассказывает о том, о чем я сама каждый день думаю. Кажется, все сейчас думают об одном и том же…

Кстати, насчет «улыбаться»… Встретился мне сегодня и «старый знакомый» — особый одесский артобъект «старый стульчик». Такая себе одесская «штучка».

Вот, кажется, едва дышит, а все еще украшает вход в одно из одесских кафе. Стоит посреди кустов на клумбе — и «стойкий», и улыбку вызывает…

Мрачноватое сегодня настроение у ноября, но все же присмотритесь: какая красота!

Держимся!

Фото: Мария Котова