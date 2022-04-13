Аптека Добра: история двух успешных одесситок

Что такое успешная одесситка, когда город на военном положении? Ну вот как дать определение успешности в такой период? Оказывается, все очень даже просто. И очень сложно одновременно.

Мы в Благотворительной фонде «Добрый самарянин» в сквере Гамова на Молдаванке. Сейчас здесь все, как и в самом городе – на военном положении. Здание фонда стало, как рассказывала «Одесская жизнь», волонтерским гуманитарным фондом во всей полноте этого понятия. Здесь теперь помогают не только малоимущим, но и переселенцам, которых принимает сейчас наш город.

– Загляните в нашу аптеку, – приглашают волонтеры.

Это особое место. Сегодня – трижды особое. Провизора Людмилу Залевскую застали за упаковкой всего необходимого для госпиталя в Николаеве. Там нужны не только лекарственные препараты, но и многое другое для раненых. И это самое «многое другое» в скором времени туда отправится – правильно упакованное, тщательно собранное. А потом будет собираться очередной набор всего жизненно важного и необходимого. И так – по кругу.

Об успешности спрашиваю Людмилу с некоторый опасением. Людмила улыбается (в БФ «Добрый самарянин» улыбаются все, так заведено!):

– Конечно, успешная. Потому что на своем месте.

Рядом с Людмилой – Юлия Ищук. Тоже провизор? Ничуть не бывало. Юлия – директор ресторана!

Директор ресторана?!..

– Да, я сотрудничала с фондом «Добрый самарянин» и в мирное время, мы детским домам помогали. Ну а сейчас – сам Бог велел. Я в первый же день войны поняла, где буду находиться и чем заниматься… С медикаментами я столкнулась впервые, но для того, чтобы в них разобраться, есть провизоры. Зато я умею другое: пробить, достать именно то, что нужно.

Ну нет для меня понятия «не могу», понимаете?.. Так и стали мы в военное время формировать нашу Аптеку Добра. Стараемся достать все, что необходимо, даже если это «эксклюзив». Да, сложно бывает. Зато какая радость, когда получается, когда помогают одесситы или, к примеру, друзья из США, где я прожила несколько лет. Так не это ли успех?..

Успешные женщины тут же занялись своим непростым делом. Перед этим успели добавить, что стали близкими подругами.

Люди, вы невероятные…

Фото Марии Котовой