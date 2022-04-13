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Аптека Добра: история двух успешных одесситок

Аптека Добра: история двух успешных одесситок

Что такое успешная одесситка, когда город на военном положении? Ну вот как дать определение успешности в такой период? Оказывается, все очень даже просто. И очень сложно одновременно.

Мы в Благотворительной фонде «Добрый самарянин» в сквере Гамова на Молдаванке. Сейчас здесь все, как и в самом городе – на военном положении. Здание фонда стало, как рассказывала «Одесская жизнь», волонтерским гуманитарным фондом во всей полноте этого понятия. Здесь теперь помогают не только малоимущим, но и переселенцам, которых принимает сейчас наш город.

– Загляните в нашу аптеку, – приглашают волонтеры.

Это особое место. Сегодня – трижды особое. Провизора Людмилу Залевскую застали за упаковкой всего необходимого для госпиталя в Николаеве. Там нужны не только лекарственные препараты, но и многое другое для раненых. И это самое «многое другое» в скором времени туда отправится – правильно упакованное, тщательно собранное. А потом будет собираться очередной набор всего жизненно важного и необходимого. И так – по кругу.

Провизор

Людмила Залевская

Об успешности спрашиваю Людмилу с некоторый опасением. Людмила улыбается (в БФ «Добрый самарянин» улыбаются все, так заведено!):

– Конечно, успешная. Потому что на своем месте.

Рядом с Людмилой – Юлия Ищук. Тоже провизор? Ничуть не бывало. Юлия – директор ресторана!

волонтер и директор ресторана

Юлия Ищук

Директор ресторана?!..

– Да, я сотрудничала с фондом «Добрый самарянин» и в мирное время, мы детским домам помогали. Ну а сейчас – сам Бог велел. Я в первый же день войны поняла, где буду находиться и чем заниматься… С медикаментами я столкнулась впервые, но для того, чтобы в них разобраться, есть провизоры. Зато я умею другое: пробить, достать именно то, что нужно.

Ну нет для меня понятия «не могу», понимаете?.. Так и стали мы в военное время формировать нашу Аптеку Добра. Стараемся достать все, что необходимо, даже если это «эксклюзив». Да, сложно бывает. Зато какая радость, когда получается, когда помогают одесситы или, к примеру, друзья из США, где я прожила несколько лет. Так не это ли успех?..

Аптека Добра

Успешные женщины тут же занялись своим непростым делом. Перед этим успели добавить, что стали близкими подругами.

Люди, вы невероятные…

Фото Марии Котовой

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Редакция ПРОФИЛЬ

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