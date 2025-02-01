Как мне эта мокротень надоела!
На привозе мокро. Кто-то говорит: «Как мне этот мокрота надоела!», кто-то жалуется: «Мы в этом году снега не видели», кто-то отвечает на это: «У вас больше никаких жалоб на жизнь нет?»…
Две подруги в мясомолочном корпусе:
― Смотри, что делается. Кажется, люди на Привоз пришли только за брынзой и копчеными колбасами. Не пройти. Может, цены снизились?
― Ничего они не снизились. Ты еще скажи, что копченое мясо и брынзу с сыром бесплатно раздают…
― А что?.. Сделали бы такую акцию, я б не возражала…
Пробирающийся мимо двух женщин мужчина слышит это:
― О, на Привозе уже сказки рассказывают о каких-то бесплатных акциях!.. И чего только здесь не услышишь!..
Ну а что там с ценами?
Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)
- картофель — 35-45 грн;
- лук — 15-35 грн;
- помидоры — 60-100 грн;
- свекла — 30-40 грн;
- кабачки — 35-60 грн;
- огурцы — 90-120 грн;
- сладкий перец — 60-100 грн;
- баклажаны — 50-80 грн;
- капуста — 40-60 грн;
- чеснок — 100-140 грн;
- морковь — 30-40 грн;
- зелень в пучках — от 15-25 грн.
Цены фруктов на одесском Привозе (за один килограмм):
- яблоки — 30-50 грн;
- груши — 50-110 грн;
- бананы — 50-70 грн;
- грейпфруты — 60-80 грн;
- гранаты — 80-100 грн;
- лимоны — 50-80 грн;
- малина — 100-120 грн;
- виноград — 70-120 грн;
- хурма — 90-180 грн;
- мандарины — 60-90 грн;
- апельсины — 60-90 грн.
Сколько на Привозе стоят яйца, сыр, брынза
- яйца (десяток) — 45-90 грн;
- брынза — 190-250 грн;
- сыр — 80-150 грн.
Цены на мясо на одесском Привозе
Говядина-телятина:
- задняя часть — 240-260 грн;
- телячья шея — 200-220 грн;
- ребра — 120-150 грн.
- антрекот — 180-200 грн;
Свинина:
- задняя часть — 160-170 грн;
- шея — 200-220 грн;
- лопатка — 130-150 грн;
- ребра — 130-150 грн;
- сало сырое (от «тонкого» до «толстого») — 80-200 грн.
- сало соленое (от «тонкого» до «толстого») — 150-300 грн.
Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза:
- толстолобик — 50-100 грн;
- караси — 70-90 грн;
- лобань (он же морской пеленгас) — 90-150 грн;
- судак — 130-180 грн;
- карп — 70-120 грн.
Читайте также и сравнивайте: Цены на Привозе в конце января: «Что, опять яйца подорожали?!»
Фото автора