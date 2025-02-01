привоз
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Как мне эта мокротень надоела!

На привозе мокро. Кто-то говорит: «Как мне этот мокрота надоела!», кто-то жалуется: «Мы в этом году снега не видели», кто-то отвечает на это: «У вас больше никаких жалоб на жизнь нет?»…

Две подруги в мясомолочном корпусе:

― Смотри, что делается. Кажется, люди на Привоз пришли только за брынзой и копчеными колбасами. Не пройти. Может, цены снизились?

― Ничего они не снизились. Ты еще скажи, что копченое мясо и брынзу с сыром бесплатно раздают…

― А что?.. Сделали бы такую акцию, я б не возражала…

Пробирающийся мимо двух женщин мужчина слышит это:

― О, на Привозе уже сказки рассказывают о каких-то бесплатных акциях!.. И чего только здесь не услышишь!..

 Ну а что там с ценами?

Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)

привоз
  • картофель — 35-45 грн;
  • лук — 15-35 грн;
  • помидоры — 60-100 грн;
  • свекла — 30-40 грн;
  • кабачки — 35-60 грн;
  • огурцы — 90-120 грн;
  • сладкий перец — 60-100 грн;
  • баклажаны — 50-80 грн;
  • капуста — 40-60 грн;
  • чеснок — 100-140 грн;
  • морковь — 30-40 грн;
  • зелень в пучках — от 15-25 грн.

Цены фруктов на одесском Привозе (за один килограмм):

привоз
  • яблоки — 30-50 грн;
  • груши — 50-110 грн;
  • бананы — 50-70 грн;
  • грейпфруты — 60-80 грн;
  • гранаты — 80-100 грн;
  • лимоны — 50-80 грн;
  • малина — 100-120 грн;
  • виноград — 70-120 грн;
  • хурма — 90-180 грн;
  • мандарины — 60-90 грн;
  • апельсины — 60-90 грн.

Сколько на Привозе стоят яйца, сыр, брынза

привоз
  • яйца (десяток) — 45-90 грн;
  • брынза — 190-250 грн;
  • сыр — 80-150 грн.

Цены на мясо на одесском Привозе

привоз

Говядина-телятина:

  • задняя часть — 240-260 грн;
  • телячья шея — 200-220 грн;
  • ребра — 120-150 грн.
  • антрекот — 180-200 грн;

 Свинина:

  • задняя часть — 160-170 грн;
  • шея — 200-220 грн;
  • лопатка — 130-150 грн;
  • ребра — 130-150 грн;
  • сало сырое (от «тонкого» до «толстого») — 80-200 грн.
  • сало соленое (от «тонкого» до «толстого») — 150-300 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза:

привоз
  • толстолобик — 50-100 грн;
  • караси — 70-90 грн;
  • лобань (он же морской пеленгас) — 90-150 грн;
  • судак — 130-180 грн;
  • карп — 70-120 грн.

Читайте также и сравнивайте: Цены на Привозе в конце января: «Что, опять яйца подорожали?!»

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