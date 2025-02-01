Как мне эта мокротень надоела!

На привозе мокро. Кто-то говорит: «Как мне этот мокрота надоела!», кто-то жалуется: «Мы в этом году снега не видели», кто-то отвечает на это: «У вас больше никаких жалоб на жизнь нет?»…

Две подруги в мясомолочном корпусе:

― Смотри, что делается. Кажется, люди на Привоз пришли только за брынзой и копчеными колбасами. Не пройти. Может, цены снизились?

― Ничего они не снизились. Ты еще скажи, что копченое мясо и брынзу с сыром бесплатно раздают…

― А что?.. Сделали бы такую акцию, я б не возражала…

Пробирающийся мимо двух женщин мужчина слышит это:

― О, на Привозе уже сказки рассказывают о каких-то бесплатных акциях!.. И чего только здесь не услышишь!..

Ну а что там с ценами?

Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)

картофель — 35-45 грн;

лук — 15-35 грн;

помидоры — 60-100 грн;

свекла — 30-40 грн;

кабачки — 35-60 грн;

огурцы — 90-120 грн;

сладкий перец — 60-100 грн;

баклажаны — 50-80 грн;

капуста — 40-60 грн;

чеснок — 100-140 грн;

морковь — 30-40 грн;

зелень в пучках — от 15-25 грн.

Цены фруктов на одесском Привозе (за один килограмм):

яблоки — 30-50 грн;

груши — 50-110 грн;

бананы — 50-70 грн;

грейпфруты — 60-80 грн;

гранаты — 80-100 грн;

лимоны — 50-80 грн;

малина — 100-120 грн;

виноград — 70-120 грн;

хурма — 90-180 грн;

мандарины — 60-90 грн;

апельсины — 60-90 грн.

Сколько на Привозе стоят яйца, сыр, брынза

яйца (десяток) — 45-90 грн;

брынза — 190-250 грн;

сыр — 80-150 грн.

Цены на мясо на одесском Привозе

Говядина-телятина:

задняя часть — 240-260 грн;

телячья шея — 200-220 грн;

ребра — 120-150 грн.

антрекот — 180-200 грн;

Свинина:

задняя часть — 160-170 грн;

шея — 200-220 грн;

лопатка — 130-150 грн;

ребра — 130-150 грн;

сало сырое (от «тонкого» до «толстого») — 80-200 грн.

сало соленое (от «тонкого» до «толстого») — 150-300 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза:

толстолобик — 50-100 грн;

караси — 70-90 грн;

лобань (он же морской пеленгас) — 90-150 грн;

судак — 130-180 грн;

карп — 70-120 грн.

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