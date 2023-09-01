Одесский дом Либмана: реставрационные работы продолжаются? (фотофакт)

На одесском доме Либмана снова ведутся работы. В этот раз — на «высоте», там, где установлены вазы и где «проживают» старинные статуи… Все это корреспондент «Одесской жизни» увидел в первый день осени.

Многострадальный дом Либмана с его длительным ремонтом почти избавился от «лесов» перед самым началом полномасштабной войны.

В августе прошлого года он предстал перед нами уже совсем без забора.

Красавец!..

Но вот недавно, в августе уже этого года, в группе «Одесские краеведы» на Facebook нам показали, как выглядит верхняя часть эркера дома:

Уже скоро год как дом покинули строители. Мы видим купол с темной дырой и статуи с отбитыми руками! Череда последних разрушений памятников архитектуры «кремлевскими освободителями» удлинила список домов, ждущих спасения! Наша городская реставрация, образно говоря, как статуи с отбитыми руками на крыше дома Либмана, —

пишут краеведы.

Работы сейчас продолжаются.

Как это выглядит — смотрите на наших фото…

Фото: Мария Котова.