Белый конь в центре Одессы
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Люди проходят мимо. Некоторые сразу фотографируют, некоторые просто интересуются:

 – Это он или она?

 – А совсем рядом на Дерибасовской стояла корова Ромина. Помните?

 – Конечно, помним… Столько лет стояла. Одежду меняла.

 – А этот конь… Это он вместо Ромины?

 – Да кто его знает… Наверное, обязательно какое-то домашнее животное должно в центре стоять. Не знаю, как вам, а мне конь нравится… Вот бы еще ему наряды меняли… Было бы интересно. Особенно детям. Моя дочь Ромину обожала…

Конь на Гаванной в Одессе

Дальше люди начали вспоминать, когда же это Ромина «съехала» с Дерибасовской.

Вспомнили только одно: это было до ковида и войны.

Напоминаем: Ромина уехала с Дерибасовской в первый день последнего месяца осени 2020 года.

Ну а пока что любуемся (ну это уже кому как) конем:

Новый арт-объект в Одессе

Белый конь в центре Одессы

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