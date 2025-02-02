Люди проходят мимо. Некоторые сразу фотографируют, некоторые просто интересуются:
– Это он или она?
– А совсем рядом на Дерибасовской стояла корова Ромина. Помните?
– Конечно, помним… Столько лет стояла. Одежду меняла.
– А этот конь… Это он вместо Ромины?
– Да кто его знает… Наверное, обязательно какое-то домашнее животное должно в центре стоять. Не знаю, как вам, а мне конь нравится… Вот бы еще ему наряды меняли… Было бы интересно. Особенно детям. Моя дочь Ромину обожала…
Дальше люди начали вспоминать, когда же это Ромина «съехала» с Дерибасовской.
Вспомнили только одно: это было до ковида и войны.
Напоминаем: Ромина уехала с Дерибасовской в первый день последнего месяца осени 2020 года.
Ну а пока что любуемся (ну это уже кому как) конем:
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