Одесская Книжка: год новый, курс прежний

Одесская Книжка… На четвертый день наступившего 2023 года мы снова побывали там, чтобы ощутить атмосферу популярного рынка на Александровском проспекте. Впрочем, в прошлом году как-то сам собой получилось, что Книжку не очень-то теперь корректно называть рынком.

С первых дней военного положения в Одессе Книжка изменила курс. Да, здесь по-прежнему торгуют книгами и всем-всем прочим. Но она еще и стала особым островком в центре города, где люди собирались на «балконные концерты», изучали плакаты военного времени. Там проводились выставки и витал особый дух, позитива и сплоченности.

И вот теперь, между Рождеством и Рождеством, почти сразу после встречи Нового года, убедились: день хоть и будний, а люди по-прежнему идут на Книжку. Медленно, погружаясь в ее особую атмосферу, всматриваясь и в новые плакаты, и в рождественско-новогоднее убранство, и в те чисто одесские «штучки», которыми известна одесская Книжка.

Одиннадцатый месяц войны… Вот и плакаты военного времени уже другие, вобрали в себя мотивы нашей с вами изменившейся жизни. Даже «электрострадания» отметили художники, а равно с ними и поведение одесситов во время воздушных тревог. Некоторые плакаты вызывают слезы, некоторые полны сарказма, многие вселяют веру…

Кстати, обратите внимание на еще одну выставку на Книжке: это иллюстрации Александра Ройтбурда к творениям Григория Сковороды…

…Кто-то ищет нужную книгу (или что-то другое очень необходимое), кто-то поражается кондитерскому и прочему ассортименту или присаживается выпить чашечку кофе. Людей интересует «книжный» курс доллара, мягкие игрушки (зачастую эксклюзив) и прочие вещи и вещицы.

А многие приходят сюда просто так, если есть свободное время. Потому вся эта особая неторопливость Книжки в будний день — дело самое обычное.

И главное: не пропустите ее новые изюминки. Потому что даже если вы пришли сюда просто посидеть за чашечкой кофе, то и здесь вам напомнят о главном, чем мы сегодня живем: «Красиво бути вільними людьми! Слава ЗСУ!»…

Фото Марии Котовой

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